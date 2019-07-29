Бокове скло на новому пішохідному мості в Києві відновлять за два дні – КМДА

Бокове скло на новому пішохідно-велосипедному мості в Києві відновлять за два дні, повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Демонтаж та заміну скляного елементу планують здійснити у середу, 31 липня. Скло, яке знімуть, відправлять на експертизу, аби встановити причини його пошкодження. Також спеціалісти вивчають відео з камер спостереження, щоб з’ясувати, чи не було здійснено акту вандалізму», – заявили в КМДА.

Про пошкодження перильних огороджень мосту напередодні повідомили користувачі соціальних мереж.

Нижні скляні секції на мості пошкоджені практично від його відкриття в травні. Наразі вони огороджені. 25 липня мер Києва Віталій Кличко пообіцяв їхню заміну впродовж 10 днів. За його словами, «там змінюється конструкція скла для того, щоб його не били, для того, щоб воно було стовідсотково броньованим».

Новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів у Києві відкрили 25 травня. Але тимчасово частково перекрили вже наступного дня – через тріщину в склі. Влада повідомила, що це може бути спричинене діями вандалів. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про «умисне знищення або пошкодження майна».

Окрім того, правоохоронці кілька разів фіксували спроби заїхати туди на автівках, а вандали намагалися пошкодити скляні вставки у конструкції.

Маршрут нового мосту пролягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво мосту тривало 5 місяців.