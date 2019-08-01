Рябошапка заперечує інформацію про відставку Богдана – ЗМІ

Заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка заперечив, що голова ОП Андрій Богдан подав заяву про відставку. Про це Рябошапка сказав у коментарях виданню «НАШ» та інформаційному агентству УНІАН.

Зокрема УНІАН наводить думку чиновника, що інформацію про відставку його керівника «спеціально розганяють у ЗМІ».

1 серпня низка ЗМІ поширила світлину заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

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«Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання», – йдеться в документі, фото якого оприлюднили ЗМІ.

Водночас у самому ОП на запит Радіо Свобода цю інформацію відмовилися коментувати.