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01 Серпень 2019, Київ 23:51
Новини | Політика

Рябошапка заперечує інформацію про відставку Богдана – ЗМІ

Руслан Рябошапка

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Заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка заперечив, що голова ОП Андрій Богдан подав заяву про відставку. Про це Рябошапка сказав у коментарях виданню «НАШ» та інформаційному агентству УНІАН.

Зокрема УНІАН наводить думку чиновника, що інформацію про відставку його керівника «спеціально розганяють у ЗМІ».

1 серпня низка ЗМІ поширила світлину заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

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«Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання», – йдеться в документі, фото якого оприлюднили ЗМІ.

Водночас у самому ОП на запит Радіо Свобода цю інформацію відмовилися коментувати.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Богдан (праворуч). Дніпро, 12 липня 2019 року
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