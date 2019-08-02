Віталій Кличко іде у відпустку на тиждень – депутат Київради

Міський голова Києва Віталій Кличко пішов у відпустку на весь наступний робочий тиждень, повідомив у мережі Facebook депутат Київської міської ради Ілля Сагайдак увечері 2 серпня.

Своє повідомлення він проілюстрував відсканованою копією розпорядження Кличка, яка не має підпису самого міського голови.

У пресслужбі Київської міської влади на прохання Радіо Свобода про коментар заявили, що не можуть наразі підтвердили цих даних. Деталі в пресслужбі пообіцяли повідомити вже в робочий час наступного тижня.

Мер Києва Віталій Кличко 1 серпня повідомив, що звернувся до Національного антикорупційного бюро через заяву голови Офісу президента Андрія Богдана щодо нібито запропонованого йому хабаря.

Офіс президента України має намір звернутися до правоохоронних органів для перевірки ймовірних зловживань під час будівництва і реконструкції мостів у Києві, повідомив на пресконференції 30 липня голова ОП Андрій Богдан. За його словами, можливі зловживання стосуються будівництва Подільсько-Воскресенського моста, реконструкції Шулявського мосту й так званого «скляного» пішохідного мосту в центрі Києва.

24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

Віталій Кличко вперше обраний Київським міським головою з 5 червня 2014 року. Посаду голови КМДА він обіймає з 25 червня того ж року.