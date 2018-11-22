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22 Листопад 2018, Київ 19:55
Новини | Політика

Оксану Маркарову призначили міністром фінансів

Маркарова була в.о. міністра фінансів від червня цього року, коли парламент відправив у відставку попереднього міністра фінансів Олександра Данилюка

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Верховна Рада призначила Оксану Маркарову міністром фінансів України.

На засіданні 22 листопада народні депутати підтримали пропозицію прем’єр-міністра Володимира Гройсмана затвердити кандидатуру Маркарової, яка була виконувачкою обов’язків міністра фінансів.

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Рішення підтримали 242 народних депутати за мінімально необхідних 226.

Маркарова була в.о. міністра фінансів від червня цього року, коли парламент відправив у відставку попереднього міністра фінансів Олександра Данилюка.

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