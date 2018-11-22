Інвестконсалтинг і племінний кінь. Хто така нова глава Мінфіну Оксана Маркарова

Верховна Рада 22 листопада затвердила Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів України, підтримавши ініціативу голови уряду Володимира Гройсмана. За призначення Маркарової проголосувало 242 народних депутати.​ Після відставки Олександра Данилюка із червня цього року Маркарова виконувала обов’язки міністра фінансів. Радіо Свобода зібрало інформацію про неї і поцікавилося, як її діяльність оцінюють українські економічні експерти.

Освіта

Маркарова має українську та закордонну освіту. Вона отримала ступінь магістра екології Києво-Могилянської академії. Після цього здобула ступінь магістра в галузі публічних фінансів та торгівлі університету Індіани у США. Отримала там відзнаку за відмінні успіхи в навчанні та нагороду найкращого міжнародного студента.

Кар’єра

В офіційній біографії вказано, що Оксана Маркарова працювала в консалтинговій компанії Chemonics Intl. Inc, а потім була радником з економічної політики та менеджером із зовнішніх та корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund.

Вона проходила практику в Світовому банку, працюючи в групі банків та фінансових ринків регіону Європи та Центральної Азії.

Пізніше Маркарова впродовж 12 років очолювала Інвестиційну групу ІТТ, яка спеціалізується на торгівлі цінними паперами, інвестбанкінгу, прямому інвестуванні, інвестконсалтингу, юридичних послугах, управління активами, фондами тощо.

Вона має професійну ліцензію з торгівлі цінними паперами, управління активами та повноваження члена Ради недержавних пенсійних фондів.

На державній службі Маркарова перебуває 3 роки. Розпочала вона свою чиновницьку діяльність в команді екс-міністра фінансів Наталії Яресько. Тоді вона була її заступником і керувала апаратом.

Після приходу на посаду міністра фінансів Олександра Данилюка вона стала його першим заступником. У той же час Маркарова отримала посаду урядового уповноваженого з питань інвестицій.

7 червня Верховна Рада України підтримала подання прем’єр-міністра про звільнення міністра фінансів Олександр Данилюка. Того ж дня виконувачем обов’язків голови міністерства призначена Оксана Маркарова.

21 листопада прем'єр Володимир Гройсман запропонував призначити її головою міністерства, а пізніше це схвалив парламентський комітет з питань бюджету.

22 листопада Верховна Рада призначила Оксану Маркарову міністром фінансів України.

За інформацією на урядовому порталі, зараз Оксана Маркарова також входить до складу спостережних рад держаних банків «Ощадбанк», «Ексімбанк», «Укргазбанк» та «Приватбанк».

Декларація

Згідно з декларацією Маркарової, за минулий рік вона отримала 596 тисяч 982 гривні заробітної плати, 150 тисяч 187 гривень процентів від ПАТ КБ «Акордбанк» та 47 тисяч 769 гривень процентів від ПАТ «Ощадбанк».

З майна в її декларації зазначені шість квартир, два житлових будинки, два гаражі, сім земельних ділянок, три автомобілі, а також колекція живопису та графіки, колекція пам’ятних монет НБУ, бібліотека української та світової літератури. Окрім того, Маркарова разом з чоловіком мають акції 18 підприємств.

У власності родини Маркарової також є племінний кінь.

Що кажуть експерти

На думку економістів, після призначення Оксани Маркарової на постійній основі особливих змін очікувати не потрібно – як показали ці півроку, вона продовжуватиме раніше взятий курс.

Зокрема, такої думки притримується президент «Українського аналітичного центру» Олександр Охріменко.

«Хай там як, але Міністерство фінансів дуже невдало розмістило єврооблігації України під дуже високий відсоток. Я не скажу, що це особиста вина пані Маркарової, це вина всього Міністерства фінансів. Що стосується іншого, я б не сказав, що щось радикально змінилося, коли пішов попередній міністр фінансів Данилюк», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

Окрім того, на думку економіста, теперішній проект бюджету майже нічим не відрізняється від бюджетів попередніх років.

«Тому, мабуть, на сьогоднішній момент краще нічого не міняти. Тим паче, Маркарова, я так розумію, більш-менш у курсі справ. Тим паче, незрозуміло, яким буде уряд після виборів Верховної Ради у 2019-му», – каже Охріменко.

Оксана Маркарова дійсно має досвід у міністерстві, вона – людина з команди Наталії Яресько, зауважує виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.

«До Наталії Яресько, м’яко кажучи, неоднозначне ставлення після її роботі на цій посаді. Відповідно, увесь негатив, який був у Яресько, буде передаватися і на Маркарову теж, і це питання часу – коли про це почнуть згадувати», – говорить він.

На думку експерта, прибрати приставку «виконувач обов’язків» буде вигідно, насамперед, самому урядові, оскільки там все ще немає міністра охорони здоров’я, бо Уляна Супрун все ще вважається виконувачкою обов’язків, а міністр агрополітики має намір піти. Водночас, як наголошує Устенко, наступний рік буде критично важливим.

«Завдання стоїть – наскільки це можливо, витримати фінансову стабільність наступного року і, перш за все, забезпечити розрахунок за нашими боргами, що потрібно буде робити наступного року. Нелегке завдання, враховуючи, що наступний рік буде роком межового навантаження», – пояснює експерт.

Сьогодні Верховна Рада сподівається ухвалити державний бюджет на наступний рік. Для цього вона продовжила своє вечірнє засідання.

У першому читанні Рада підтримала проект держбюджету 18 жовтня. 14 листопада уряд затвердив проект закону про державний бюджет на 2019 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Згідно з пояснювальною запискою, доходи на 2019 рік передбачені в сумі 1 026 131 800 000 гривень, а видатки – 1 112 130 000 000 гривень. Граничний обсяг дефіциту визначений у сумі 89 989 300 000 гривень.