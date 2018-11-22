У держбюджеті на 2019 рік будуть закладені кошти на будівництво нового аеропорту в Дніпрі – мер

У держбюджеті на 2019 рік будуть закладені кошти на будівництво нового аеропорту в Дніпрі, повідомив мер міста Борис Філатов у Facebook.

«Завтра Верховна Рада голосує за бюджет і за ініціативою президента в нього будуть закладені кошти на будівництво нового аеропорту в Дніпрі. Де? Поки розташування остаточно не визначено», – написав Філатов.

Він запевнив, що «аеропорт буде в найкращому й правильному місці».

У Дніпрі вже є один аеропорт. Він існує з 1943 року.

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