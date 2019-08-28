У середу ввечері під будівлею Офісу президента України відбулася акція протесту за звільнення і проти перепризначення на нову посаду нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Серед активістів був присутній новообраний депутат від партії «Слуга народу», який запевнив, що виступає проти продовження роботи Арсена Авакова на посаді керівника МВС. Запевнив, що не підтримуватиме в парламенті його кандидатуру на цей пост. Крім того, додав, що серед однопартійців триває дискусія щодо ймовірного призначення Авакова.