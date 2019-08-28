У Києві відбулася акція, де учасники склали з літер слова «Аваков» і «чорт» – фото

У середу ввечері під будівлею Офісу президента України відбулася акція протесту за звільнення і проти перепризначення на нову посаду нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на акції були присутні кількасот людей, учасники тримали в руках таблички з літерами, які склали, утворивши напис з двома словами «Аваков» і «чорт». Також були і інші плакати проти призначення нинішнього посадовця у новий уряд.

Учасники, зокрема, звинуватили керівника МВС у провалі реформи поліції і перешкоджанні розслідування нападів і вбивств громадських активістів.

Сам голова МВС подію не коментував.

Натомість у поліції вказали, що акція відбулася без порушень.

«Акція на вулиці Банковій у Києві пройшла без правопорушень Участь у заході взяли близько 250 осіб. За порядком стежили три наряди патрульної поліції, по 10 працівників поліції діалогу та військовослужбовців Національної гвардії», – повідомили у Нацполіції.

Раніше сьогодні низка громадських організацій у спільній заяві закликали президента та його політичну силу в парламенті не перепризначати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-які посади. Це сталося після того, як в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на своїй посаді.

Аваков працює на посаді міністра внутрішніх справ із лютого 2014 року.