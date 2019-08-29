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29 Серпень 2019, Київ 14:48
Новини | Політика

Депутат від «Слуги народу»: Аваков може лишитися «на випробувальний термін»

Арсен Аваков очолює МВС з лютого 2014 року

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може залишитися на посаді «на випробувальний термін» – таку думку журналісту Радіо Свобода висловив у кулуарах Верховної Ради Юрій Камельчук.

Відповідаючи на питання щодо можливого призначення Авакова на посаду голови МВС у новому уряді, Камельчук (переміг на мажоритарному окрузі №214 у Львівській області) сказав, що міністр може зберегти крісло, але з умовою.

Юрій Камельчук про кандидатуру на пост глави МВС
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Юрій Камельчук про кандидатуру на пост глави МВС

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«Я думаю, що він (Аваков – ред.) поки що, швидше за все, залишиться, але це, гна мій погляд, буде випробувальний термін для нього. Якщо він залишається працювати тут, то він мусить – не миритися, давайте скажемо по-іншому – він мусить змінитися», – припустив він.

За словами депутата, при цьому можливо, що Авакову все ж шукатимуть заміну.

«Це моя фантазія, скажімо так, що це випробувальний термін. Думаю, він буде виконувати (обов’язки – ред.), доки не знайдеться той, хто зможе фахово його замінити», – міркує народний депутат.

Арсен Аваков очолює МВС з лютого 2014 року. Він зберіг посаду після відставки Кабінету міністрів Арсенія Яценюка і продовжив працювати в уряді Володимира Гройсмана.

28 серпня активісти під будівлею Офісу президента вимагали не призначати Авакова на посаду міністра внутрішніх справ у новому уряді.

Депутат «Слуги народу» підтримав активістів, які виступили проти Авакова – відео
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Депутат «Слуги народу» підтримав активістів, які виступили проти Авакова – відео

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