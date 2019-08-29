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29 Серпень 2019, Київ 14:43
Новини | Політика

Представники «Слуги народу» анонсували ліквідацію низки міністерств

Сьогодні відбувається перше засідання нового складу Верховної Ради

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Представники фракції партії «Слуга народу» анонсували ліквідацію низки міністерств.

«Не буде Міністерства екології і, на жаль, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Міністерство екології буде тепер називатися Міністерством енергетики і екології. Функції МінТОТ будуть передані профільним міністерствам: у кожного міністра буде заступник з питань тимчасово окупованих територій», – сказав народний депутат від «Слуги народу» Руслан Горбенко у коментарі Радіо Свобода.

Він додав, що в новому уряді буде віцепрем’єр, який відповідатиме за питання Донбасу й Криму.

Інший представник «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький у коментарі Радіо Свобода припустив, що не буде Міністерства аграрної політики.

«У нас було останнє галузево орієнтоване міністерство, я думаю, що його вже не буде. Я думаю, що МінАПК вже не буде», – зазначив Заблоцький.

29 серпня народні депутати дев’ятого скликання склали присягу.

У свій перший робочий день парламентарі планували, зокрема, сформувати Кабінет міністрів, змінити голову Служби безпеки України та генерального прокурора. Президент України Володимир Зеленський має виступити з позачерговим посланням.

/**/ /**/ /**/ Верховна Рада України, 29 серпня 2019 року
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