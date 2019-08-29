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29 Серпень 2019, Київ 14:48
Новини | Політика

Почалося перше засідання Верховної Ради 9 скликання (трансляція)

За дагними реєстрації, в залі присутні 405 народних депутати

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Голова підготовчої групи Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив перше засідання Верховної Ради 9 скликання.

На його запрошення в залі зареєструвалися 405 із 422 обраних парламентарів. За регламентом слово надали найстаршому народному депутаті Юрію Іоффе.

«Хочу побажати новобраним депутатам України від сьогодні відкинути всі політичні розбіжності і амбіції, об’єднатися, щоб у найкоротший термін припинити кровопролиття на Донбасі, повернути теритиорії та людей до України, розпочати відродження економіки нашої держави», – сказав він.

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