Почалося перше засідання Верховної Ради 9 скликання (трансляція)

Голова підготовчої групи Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив перше засідання Верховної Ради 9 скликання.

На його запрошення в залі зареєструвалися 405 із 422 обраних парламентарів. За регламентом слово надали найстаршому народному депутаті Юрію Іоффе.

«Хочу побажати новобраним депутатам України від сьогодні відкинути всі політичні розбіжності і амбіції, об’єднатися, щоб у найкоротший термін припинити кровопролиття на Донбасі, повернути теритиорії та людей до України, розпочати відродження економіки нашої держави», – сказав він.