У Верховній Раді дев'ятого скликання зареєстрували перші законопроєкти.

Перший з них (№1001) зареєстрований лідером «Слуги народу» Дмитром Разумковим і представником «Голосу» Ярославом Железняком. Він стосується призначення тимчасової президії першої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.

Інші чотири законопроєкти стосуються лічильної комісії, переліку та кількісного складу комітетів парламенту, порядку денного та звільнення з посад членів Кабінету міністрів.

Наразі доступний лише текст законопроєкту про лічильну комісію. До неї пропонують включити вісім народних депутатів від «Слуги народу», двох – від «Опозиційної платформи – За життя» та по одному від «Батьківщини», «Європейської солідарності» і «Голосу».

Зранку 29 серпня народні депутати дев’ятого скликання склали присягу на урочистому засіданні Верховної Ради.

У свій перший робочий день народні депутати планують обрати керівництво нового парламенту, сформувати Кабінет міністрів, змінити голову Служби безпеки України та генерального прокурора. Президент України Володимир Зеленський має виступити з позачерговим посланням.