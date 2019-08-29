Зеленський виступить із позачерговим посланням до Ради – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський буде присутнім на відкритті першої сесії Верховної Ради України ІХ скликання та виступить із позачерговим посланням до народних депутатів. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави 29 серпня.

Народні депутати дев’ятого скликання склали присягу на урочистому засіданні Верховної Ради. Текст присяги зачитав найстарший обраний народний депутат, 78-річний Юлій Іоффе (номер 12 у списку партії «Опозиційна платформа – За життя»).

Тепер обрані народні депутати мають підписати текст присяги, отримати посвідчення і значки. Після цього вони повинні зареєструватися для участі в першому засіданні нового складу парламенту, яке заплановане на 13:00.

У свій перший робочий день народні депутати планують обрати керівництво нового парламенту, сформувати Кабінет міністрів, змінити голову Служби безпеки України та генерального прокурора.