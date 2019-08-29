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29 Серпень 2019, Київ 10:11
Новини | Політика

Меджліс закликав нову Раду внести зміни до Конституції щодо кримськотатарської автономії

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

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Меджліс кримськотатарського народу закликав депутатів Верховної Ради дев’ятого скликання внести зміни до розділу Х Конституції України «Автономна Республіка Крим». Про це у фейсбуці повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров.

«У рамках діяльності Конституційної комісії України спеціально створеною нею Робочою групою на чолі з доктором юридичних наук, професором Буткевичем В.Г. та за активною участю Меджлісу кримськотатарського народу розроблений законопроект «Про внесення змін до Розділу Х Конституції України (щодо Автономної Республіки Крим)» , який передбачає удосконалення існуючого статусу АРК як невіддільної складової України та вказує на те, що джерелом особливого статусу Кримської автономії є право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні», – йдеться у зверненні Меджлісу.

Чубаров уточнив, що одночасно з законопроектом про внесення змін Конституції України також підготовлені два законопроекти, які йдуть в пакеті з вищевказаним проектом. Це законопроекти «Про статус кримськотатарського народу» і «Про корінні народи в Україні».

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з представниками кримськотатарського народу 9 серпня обговорювалося питання кримськотатарської автономії. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

У травні 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що Верховна Рада України має внести зміни до Конституції України про кримськотатарську автономію в складі незалежної України.

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар раніше пояснювала, що кримськотатарська автономія «не має ніякого відношення до сепаратизму», і її створення є правом корінного народу, яке визначено в Декларації ООН з прав корінних народів, до якої Україна приєдналася в 2014 році.

20 березня 2014 року Верховна Рада України визнала кримських татар корінним народом Криму. За відповідну заяву проголосували 283 депутати. Україна виступила з гарантією збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу і всіх національних меншин України.

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