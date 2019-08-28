Рада у перший робочий день планує сформувати Кабмін та змінити голову СБУ

Верховна Рада у перший робочий день 29 серпня планує змінити голову Служби безпеки України та сформувати Кабінет міністрів. Про це йдеться у порядку денному.
Засідання розпочнеться з формування тимчасової президії Ради. Потім глава уряду Володимир Гройсман оголосить про складення повноважень Кабміном. Далі парламент формуватиме депутатські фракції та групи. Наступним йде питання про коаліцію.
Згідно з порядком денним, 29 серпня також оберуть Рахункову комісію Ради, спікера та двох віцеспікерів.
Далі Рада планує заслухати позачергове послання президента України Володимира Зеленського.
У порядку денному також розгляд законопроекту про зняття недоторканості з народних депутатів.
Депутати мають також вирішити питання щодо надання згоди на звільнення чинного генпрокурора та призначення нового.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ