Рада у перший робочий день планує сформувати Кабмін та змінити голову СБУ

Верховна Рада у перший робочий день 29 серпня планує змінити голову Служби безпеки України та сформувати Кабінет міністрів. Про це йдеться у порядку денному.

Засідання розпочнеться з формування тимчасової президії Ради. Потім глава уряду Володимир Гройсман оголосить про складення повноважень Кабміном. Далі парламент формуватиме депутатські фракції та групи. Наступним йде питання про коаліцію.

Згідно з порядком денним, 29 серпня також оберуть Рахункову комісію Ради, спікера та двох віцеспікерів.

Далі Рада планує заслухати позачергове послання президента України Володимира Зеленського.

У порядку денному також розгляд законопроекту про зняття недоторканості з народних депутатів.

Депутати мають також вирішити питання щодо надання згоди на звільнення чинного генпрокурора та призначення нового.