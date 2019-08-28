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28 Серпень 2019, Київ 23:29
Новини | Політика

Рада у перший робочий день планує сформувати Кабмін та змінити голову СБУ

Оприлюднено порядок денний першого засідання парламенту нового скликання

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Верховна Рада у перший робочий день 29 серпня планує змінити голову Служби безпеки України та сформувати Кабінет міністрів. Про це йдеться у порядку денному.

Засідання розпочнеться з формування тимчасової президії Ради. Потім глава уряду Володимир Гройсман оголосить про складення повноважень Кабміном. Далі парламент формуватиме депутатські фракції та групи. Наступним йде питання про коаліцію.

/**/ /**/ /**/ Зал засідань парламенту України
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Згідно з порядком денним, 29 серпня також оберуть Рахункову комісію Ради, спікера та двох віцеспікерів.

Далі Рада планує заслухати позачергове послання президента України Володимира Зеленського.

У порядку денному також розгляд законопроекту про зняття недоторканості з народних депутатів.

Депутати мають також вирішити питання щодо надання згоди на звільнення чинного генпрокурора та призначення нового.

Зеленський і «Слуга народу». Тотальна влада – тотальна відповідальність
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Зеленський і «Слуга народу». Тотальна влада – тотальна відповідальність

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