Парубій підписав Виборчий кодекс з відкритими списками

Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту.

«Голова профільного Комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях – підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс», – написав Парубій на сторінці у Twitter.

Раніше сьогодні спікер анонсував підписання цього документа і його передачу на підпис президентові.

11 липня Верховна Рада ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. Голова парламенту Андрій Парубій майже два десятки разів ставив на голосування і закликав народних депутатів повернутися до правок, необхідних в тексті кодексу у другому читанні, аж поки не набралася потрібна кількість голосів.

Представник президента Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук 11 липня заявив, що офіс президента «проаналізує» ухвалений кодекс, перш ніж Зеленський вирішить, чи підпише його.