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27 Серпень 2019, Київ 16:49
Новини | Політика

Парубій підписав Виборчий кодекс з відкритими списками

Андрій Парубій пообіцяв передати Виборчий кодекс на підпис президенту

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Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту.

«Голова профільного Комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях – підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс», – написав Парубій на сторінці у Twitter.

Раніше сьогодні спікер анонсував підписання цього документа і його передачу на підпис президентові.

/**/ /**/ /**/ Голова Верховної Ради України Андрій Парубій і його перший заступник Ірина Геращенко під час ухвалення Виборчого кодексу. Київ, 11 липня 2019 року
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Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс з відкритими списками

11 липня Верховна Рада ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. Голова парламенту Андрій Парубій майже два десятки разів ставив на голосування і закликав народних депутатів повернутися до правок, необхідних в тексті кодексу у другому читанні, аж поки не набралася потрібна кількість голосів.

Представник президента Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук 11 липня заявив, що офіс президента «проаналізує» ухвалений кодекс, перш ніж Зеленський вирішить, чи підпише його.

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