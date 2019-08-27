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27 Серпень 2019, Київ 13:51
Новини | Політика

Парубій пообіцяв підписати Виборчий кодекс протягом кількох годин

Парубій пообіцяв передати Виборчий кодекс на підпис президенту

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій пообіцяв підписати Виборчий кодекс протягом кількох годин і передати його на підпис президенту.

«Під час нашого брифінгу [Руслан] Князевич, голова комітету, який щойно вийшов із відпустки, підписав Виборчий кодекс і передав мені на підпис… Тому я думаю, протягом години-двох мною буде підписаний Виборчий кодекс», – розповів Парубій.

11 липня Верховна Рада ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. Голова парламенту Андрій Парубій майже два десятки разів ставив на голосування і закликав народних депутатів повернутися до правок, необхідних в тексті кодексу у другому читанні, аж поки не набралася потрібна кількість голосів.

Представник президента Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук 11 липня заявив, що офіс президента «проаналізує» ухвалений кодекс, перш ніж Зеленський вирішить, чи підпише його.

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