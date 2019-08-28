Уряд Гончарука має шанс стати найбільш реформаторським в історії України – Ослунд

У разі призначення прем’єр-міністром України Олексія Гончарука уряд його однодумців може стати найбільш реформаторським в історії України – таку думку висловив у коментарі для Радіо Свобода Андерс Ослунд, старший дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council («Атлантична рада»). Так він прокоментував повідомлення, що саме Олексій Гончарук, нині заступник голови офісу президента України, став єдиним кандидатом владної в наступному скликанні Верховної Ради пропрезидентської партії «Слуга народу» на посаду голови нового українського уряду.

«Я бачив тільки позитивні коментарі з приводу можливого призначення Олексія Гончарука наступним прем’єр-міністром України», – констатує Андерс Ослунд.

Як заявив аналітик у коментарі Радіо Свобода, Гончарука «вважають молодим, добре освіченим технократом і реформатором».

Ослунд вважає, що і призначення Гончарука, й інші можливі урядові призначення наводять на думку: уряд під керівництвом такого прем’єра «буде, ймовірно, найбільш реформаторським урядом в історії України».

Але, наголошує дослідник, «зробити треба багато».

Які ж головні завдання постануть перед новим урядом? Андерс Ослунд бачить такі три найбільші виклики для нової влади загалом – і для уряду, і для президента Володимира Зеленського:

«вичистити» Генеральну прокуратуру;

ліквідувати департамент боротьби з корупцією й організованою злочинністю в СБУ;

покласти край мораторієві на продаж землі.

Що кажуть про кандидата Гончарука

Про те, що Олексій Гончарук є одним із кандидатів, яких розглядали на посаду нового прем’єр-міністра України, говорять уже пару місяців. Останнім часом саме його кандидатура, як повідомляли, стала однією з головних.

А 27 серпня в партії «Слуга народу» дали знати, що Гончарук лишився єдиним висуванцем на чоло нового уряду.

Але ще понад місяць тому саме на його кандидатуру звернула увагу інша експертка з українських питань із «Атлантичної ради», редактор українського розділу сайту цього дослідницького центру Мелінда Герінґ. «Його зоря сходить», – передбачила вона ще тоді, процитувавши слова, які сказав про Олексія Гончарука колишній міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус.

За словами Герінґ, які перегукуються з нинішніми словами Ослунда, їй характеризували Гончарука як людину, що тяжко працює, енергійну, ефективну й амбітну, що швидко вчиться, справді орієнтована на реформи і намагається зробити все якнайкраще.

Із можливого негативу вона наводить думки її українських співрозмовників, що для прем’єр-міністра «визначальною характеристикою є вміння казати «ні», а він (Гончарук) не знає, як це робити». Відтак, вважає Герінґ, Гончарук як людина, що не вміє відмовляти, може потрапити під контроль Зеленського.

Крім того, Гончарук ніколи не керував великою командою, а його юридична практика обмежена: він ніколи не працював у міжнародних юридичних фірмах.

А ще один американський фахівець із українських питань, теж старший дослідник «Атлантичної ради» Адріян Каратницький сказав експертці, що Олексій Гончарук – «поважаний голос, що виступає за ліберальні цінності, економічну дисципліну і регуляцію». Але, додав Каратницький, Гончарукові бракує політичного і управлінського досвіду.

Якщо на прем’єр-міністра оберуть Гончарука, «це означатиме, що всі три інституції влади – президентство, парламент і уряд – опиняться під керівництвом новачків із малим чи й відсутнім політичним і адміністративним досвідом», застеріг дослідник.

Гончарук уже має плани

Олексій Гончарук, юрист за освітою, став відомий, зокрема, як голова незалежного експертно-аналітичного центру «Офіс ефективного регулювання», або за англійським скороченням BRDO, створеного за підтримки й фінансування Європейського союзу з метою «допомогти Україні стати ефективною інституційно-спроможною державою».

Тепер, уже на посаді заступника голови офісу президента, і одночасно члена Національної ради реформ при президентові України, Гончарук, за його словами, відповідає в команді Зеленського «за блок економічного розвитку і продовження реформ».

І на цій же посаді, на якій Гончарук зустрів своє 35-річчя, він уже зробив кілька заяв про плани економічних кроків нової влади. Це, наприклад, і іпотека (кредитування) під 12–13% у гривні вже наступного року, і пошук рішень для збалансування ситуації на новозапровадженому ринку електроенергії «у консультаціях і співпраці з донорами, міжнародними фінансовими організаціями й учасниками ринку», і перехід на «зовсім інший рівень співпраці» зі Світовим банком, який, за словами Гончарука, можна буде вже через пару років побачити «у вигляді нових доріг, інфраструктури й економічного зростання» та інших «позитивних змін».

Верховна Рада новообраного, дев’ятого скликання має вперше зібратися вже 29 серпня. Як очікують, того дня ім’я висуванця на посаду прем’єр-міністра України вперше оголосять офіційно.

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