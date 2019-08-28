У «Слузі народу» підтвердили: Гончарук є єдиним кандидатом на прем’єра

У партії «Слуга народу» та її майбутній парламентській фракції вважають нинішнього заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра України. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила 27 серпня депутатка Верховної Ради дев’ятого скликання Ірина Верещук.

«Ми вважаємо єдиним кандидатом пана Гончарука. У нас була можливість поговорити з ним і поставити будь-які запитання», – повідомила Верещук.

Раніше про те, що партія президента України Володимира Зеленського пропонуватиме Гончарука на посаду голови уряду, з посиланням на анонімні джерела повідомили кілька українських та західних засобів інформації.

Народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв в ефірі Радіо Свобода прокоментував інформацію ЗМІ щодо того, що заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук може стати наступним прем’єр-міністром України. Потураєв заявив, що президент Володимир Зеленський «дуже прискіпливо» ставиться до вибору кандидатури на посаду голови уряду. Перед цим він назвав Гончарука відповідальним за економічні питання в команді Зеленського. Водночас він не спростував і не підтвердив напряму інформацію про можливе прем’єрство Гончарука.

Пропрезидентська партія «Слуга народу» за результатами парламентських виборів 21 липня змогла провести до Верховної Ради понад 250 депутатів. Це доззволяє цій політичній силі сформувати уряд, не вдаючись до формування коаліції з будь-якою іншою парламентською партією.