Зеленський призначив собі радника, а Богдану – заступника

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо кадрових призначень – позаштатного радника президента та заступника голови адміністрації президента.
«Призначити Устенка Олега Леонідовича радником президента України (поза штатом)… Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником глави Адміністрації президента України», – йдеться у двох указах, датованих 28 травня.
Обидва документи розміщені на президентському сайті.
Олег Устенко, до призначення був де-факто радником з економічних питань у команді кандидата в президенти Володимира Зеленського, також він є виконавчим директором Фонду Блейзера в Україні. Олексій Гончарук – юрист, голова «Офісу ефективного регулювання».
Раніше сьогодні президент видав ще одне кадрове рішення – призначив секретарем Ради нацбезпеки і оборони Олександра Данилюка.
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