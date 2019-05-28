Зеленський призначив собі радника, а Богдану – заступника

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо кадрових призначень – позаштатного радника президента та заступника голови адміністрації президента.

«Призначити Устенка Олега Леонідовича радником президента України (поза штатом)… Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником глави Адміністрації президента України», – йдеться у двох указах, датованих 28 травня.

Обидва документи розміщені на президентському сайті.

Олег Устенко, до призначення був де-факто радником з економічних питань у команді кандидата в президенти Володимира Зеленського, також він є виконавчим директором Фонду Блейзера в Україні. Олексій Гончарук – юрист, голова «Офісу ефективного регулювання».

Раніше сьогодні президент видав ще одне кадрове рішення – призначив секретарем Ради нацбезпеки і оборони Олександра Данилюка.