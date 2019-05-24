Горковенко оскаржить у суді указ Зеленського про своє звільнення

Призначений п’ятим президентом України Петром Порошенком член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко заявив, що оскаржить у суді указ президента України Володимира Зеленського про своє звільнення. Горковенко вважає своє звільнення незаконним, заявив він 24 травня на брифінгу в Києві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Це може означати дві речі: або я сам написав заяву, або я помер. Очевидно – друга причина: я помер. Я не жартую. Я отримав кілька дзвінків останнім часом з вимогою, мовляв, «ти сам напиши заяву, інакше ми тебе розберемо на запчастини»… Але у нас правова країна і суди ще ніхто не скасовував», – заявив Горковенко на брифінгу представників Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Горковенко також наголосив, що не писав заяви про звільнення.

Президент України Володимир Зеленський скасував призначення екс-співробітника адміністрації Петра Поршенка Володимира Горковенка на посаду члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Крім того, він скасував указ Порошенка про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Нацради і звільнив його з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

4 травня з’явився указ на той час президента Петра Порошенка про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Юрій Артеменко, який був головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і був призначений у 2014 році за квотою президента, 4 травня оголосив про свою відставку через втому і пропозицію перейти на іншу роботу.

Того ж дня Порошенко призначив членом Нацради завідувача відділу головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимира Горковенка.

Артеменка натомість призначили на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.