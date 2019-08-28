Віктор Таран: Більшість у парламенті буде монолітною лише пів року (огляд преси)

Новообрана Верховна Рада має зробити аудит законопроектів і реформ, ухвалених минулим скликанням, а після цього продовжувати зміни, які не завершили або неякісно впроваджували, наголошує в «Газеті по-українськи» політолог Віктор Таран. Наприклад, децентралізацію, медичну, освітню, антикорупційну, податкову, парламентську реформи. Депутатську недоторканність треба не скасовувати, а обмежувати. Щоб уникнути узурпації влади. Також необхідно спростити процедуру притягнення до відповідальності. І полегшити процедуру імпічменту президента. Парламентська більшість буде одностайною чотири-шість місяців. У цей час влада штампуватиме закони один за одним. Голосуватимуть без обговорення, внесення правок. Проблеми з монолітністю почнуться, коли ухвалюватимуть бюджет на 2020 рік. У парламент зайдуть гроші олігархів. А ще депутатам набридне виконувати роль статистів. Усередині фракції з’явиться чотири-шість груп. Докладніше йдеться в статті «Більшість буде одностайною пів року».

«Найбільше заважає перетворенню України в процвітаючу європейську державу песимізм українців. Країна радикально змінилася за п’ять років, рухається в правильному напрямку. Головне не занапастити досягнення і продовжувати їх». У цьому переконує читачів «Газети по-українськи» історик Олександр Мотиль. Він вважає, що за Порошенка країна рухалася в напрямку Заходу, стабільної демократії, ринкової економіки. Реальної альтернативи цьому шляху немає, переконаний експерт. Зеленський може лише прискорити чи уповільнити рух, вважає Мотиль Новообрані депутати в більшості випадкові люди, без політичного досвіду. Вони знають, що другого разу виборів не виграють. Відтак, з одного боку, будуть схильні до корупції. З другого, Зеленський має ними твердо керувати. Чи зуміє він і його команда з них зробити правлячу еліту? Чи сам президент зможе відмовитися від спокуси авторитаризму? Чи його команда настільки розумна, щоб бути успішними реформаторами? Про це йдеться в матеріалі «Світ стає цифровим, і Україна – попереду».

«Шанс для «нових». І країни» – у статті під таким заголовком газета «День» пише, що сьогодні перед новою командою стоїть нелегка задача – нарешті наважитися розірвати Гордіїв вузол з минулим, коли б сформований за часів другого президента клан Кучми-Пінчука перестав впливати на політичні процеси і розвиток країни в цілому. Адже, як наголошує в газеті народний депутат Ганна Гопко, всі наступні президенти після Кучми були гарантами лише по одному терміну і фактично пішли в політичне небуття (за винятком Петра Порошенка, якому вдалося провести своїх депутатів до парламенту). Натомість згадана сім’я завжди «на плаву» і продовжує впливати. Про те, як зменшити її вплив, розповідає газета «День».