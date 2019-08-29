Верховна Рада: народні депутати склали присягу

Народні депутати дев’ятого скликання склали присягу на урочистому засіданні Верховної Ради.

Текст присяги зачитав найстарший обраний народний депутат, 78-річний Юлій Іоффе (номер 12 у списку партії «Опозиційна платформа – За життя»).

«Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників», – зачитав текст присяги Іоффе.

Тепер обрані народні депутати мають до 14 години підписати текст присяги, отримати посвідчення і значки. Після цього вони повинні зареєструватися для участі в першому засіданні нового складу парламенту, яке заплановане на 13 годину.

У залі присутній президент України Володимир Зеленський. Він має виступити з позачерговим посланням.

У свій перший робочий день народні депутати планують обрати керівництво нового парламенту, сформувати Кабінет міністрів, змінити голову Служби безпеки України та генерального прокурора.