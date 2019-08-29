Перше засідання парламенту: журналісти заявляють про недопуск до Верховної Ради попри акредитацію

Низка журналістів повідомили, що, попри попередню акредитацію, їх не впускали в приміщення Верховної Ради перед першим засіданням парламенту 9 скликання. Таку інформацію оприлюднила зокрема заступниця головного редактора газети Kyiv Post Ольга Руденко.

«Купи людей з нормальних ЗМІ немає в списках (вчора телефоном запевняли, що все гаразд, акредитація буде), вирішувати це ніхто не хоче, ніхто ні за що не відповідає, глава пресслужби ВР у відпустці (!). Фотографів світових агенцій не хотіли впускати на балкон, впустили після скандалу», – написала вона.

Журналіст видання НВ Іван Верстюк також заявив, що подавав документи на акредитацію «майже три тижні тому».

«Вчора ще раз відправив документи на разову акредитацію на сьогоднішнє засідання. І мене все одно не акредитували. Аналогічна історія склалася в багатьох колег», – стверджує він.

Журналістка-розслідувачка проєкту Bihus.Info Леся Іванова назвала ситуацію «втратою інстинкту самозбереження» з боку парламенту. За її даними, доступ до кулуарів спершу обмежили, але згодом відкрили. Вона також повідомила про відмову журналістам у доступі до ложі для преси.

«Якщо регламент роботи сьогодні справді змінять і це (обмеження доступу журналістів до кулуарів та ложи преси – ред.) стане нормою, депутати будуть набагато частіше зустрічати журналістів, котрих так намагаються уникнути, не в Раді. А в менш приємних і очікуваних місцях», – вважає журналістка.

Наразі Радіо Свобода не вдалося зв’язатися з пресслужбою Верховної Ради, щоб отримати коментар із цього приводу.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з кулуарів Верховної Ради: