Прибуття утримуваних у Росії українців очікується 30 серпня – депутат Чийгоз

Прибуття утримуваних у Росії українців очікується в п’ятницю, 30 серпня, повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Ахтем Чийгоз у кулуарах Верховної Ради.

«[Засуджений у Росії] український режисер Олег Сенцов у [московському СІЗО] «Лефортово». З тієї інформації, що я знаю, у п'ятницю мають прибути. Всі разом. Але це все лише ймовірно. Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. Загалом те, що це питання поставлене «на рейки» й буде відпрацьоване – це так»,– сказав Чийгоз.

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя», новообраний народний депутат Віктор Медведчук говорив, що переговори про обмін утримуваними особами між Україною та Росією тривають. За його словами, наразі немає рішення про обмін Сенцова.

Раніше засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33». 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Зранку 29 серпня мати режисера Людмила Сенцова повідомила, що син вперше за тривалий час не зателефонував їй з колонії, хоча раніше завжди зв’язувався з нею наприкінці місяця. За даними російських ЗМІ, Олега Сенцова етапували з колонії в північному російському місті Лабитнангі до Москви.

Його адвокат Дмитро Дінзе наразі не підтверджує цю інформацію.