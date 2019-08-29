Переговори про обмін ув’язненими між Україною та Росією тривають – Медведчук

Переговори про обмін утримуваними особами між Україною та Росією тривають, заявив голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя», новообраний народний депутат Віктор Медведчук у кулуарах Верховної Ради.

За його словами, наразі немає рішення про обмін засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

«Цим питанням займається офіційна влада та президент України пан [Володимир] Зеленський, його команда. Я знаю, що такі переговори наразі тривають, але остаточного варіанту ще немає. Також остаточно не вирішене питання людини, яку ви назвали, – Сенцова», – сказав Медведчук.

Раніше засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33». 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Зранку 29 серпня мати режисера Людмила Сенцова повідомила, що син вперше за тривалий час не зателефонував їй з колонії, хоча раніше завжди зв’язувався з нею наприкінці місяця. За даними російських ЗМІ, засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова етапували з колонії в північному російському місті Лабитнангі до Москви.

Його адвокат Дмитро Дінзе наразі не підтверджує цю інформацію.