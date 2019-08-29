Шуфрич прокоментував протест проти його кандидатури на голову комітету свободи слова в Раді

Депутат Верховної Ради, представник «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич прокоментував протест медіаруху «Медіа за усвідомлений вибір» проти його кандидатури на посаду голови парламентського комітету з питань свободи слова.

«Це право кожного висловлювати свою позицію щодо ймовірного мого призначення. Будемо працювати – буде можливість дати оцінку», – сказав Шуфрич у кулуарах Верховної Ради в ексклюзивному коментарі в прямій трансляції Радіо Свобода.

«Якщо мене призначать на цю посаду, з приводу плану дій, на жаль, ми обмежені, тому що велика частина повноважень комітету передана в так званий комітет гуманітарної та інформаційної політики», – вказав політик.

«Я буду пропонувати два головних аспекти, за якими буде слідкувати наш комітет. Це буде фізичний захист журналістів, будемо вимагати від правоохоронних органів гарантувати безпеку журналістів, незалежно від того, який медійний засіб вони представляють, хто там власник і про що вони говорять. І друге питання – забезпечувати захист юридичних осіб, у тому числі інтернет-видань, тому що ми бачимо, що нещодавно були спроби арешту серверів, блокування роботи інтернет-видань. Зараз ми бачимо ситуацію з «Прямим», «112-м» і «Ньюзваном». Це все буде питанням прискіпливої уваги нашого комітету і відповідної реакції», – сказав представник «Опозиційної платформи – За життя».

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» 27 серпня виступив проти призначення Шуфрича головою парламентського комітету з питань свободи слова. «Лідери та члени цієї політичної сили не раз були помічені у використанні контрольованих ними медіа задля маніпуляцій громадською думкою та пропаганди, зокрема проросійської. Так, один з лідерів «ОПЗЖ» Віктор Медведчук, як відомо, послідовно просуває в Україні інтереси країни-агресора, зокрема через маніпуляції та цензуру в фактично підконтрольних йому ЗМІ, про що свідчать численні моніторинги медійних громадських організацій», – мовиться у повідомленні.

Медіарух нагадав, що нинішні члени «ОПЗЖ» входили до складу Партії регіонів, і багато з них голосували за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року, які, серед іншого, обмежували свободу слова.

27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич.

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» створений у лютому 2019 року. Ініціаторами створення руху стали Інститут масової інформації, ГО «Детектор медіа», Фундація «Суспільність», МГО «Інтерньюз Україна», ГО «Інститут демократії імені Пилипа Орлика» та інші.