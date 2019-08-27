Медіарух закликав не допустити головування у комітеті свободи слова представника «Опозиційної платформи – За життя»

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» виступив проти призначення представника «Опозиційної платформи – За життя» головою парламентського комітету з питань свободи слова.

«Лідери та члени цієї політичної сили не раз були помічені у використанні контрольованих ними медіа задля маніпуляцій громадською думкою та пропаганди, зокрема проросійської. Так, один з лідерів «ОПЗЖ» Віктор Медведчук, як відомо, послідовно просуває в Україні інтереси країни-агресора, зокрема через маніпуляції та цензуру в фактично підконтрольних йому ЗМІ, про що свідчать численні моніторинги медійних громадських організацій», – мовиться у повідомленні.

Медіарух зазначає, що моніторинг громадської організації «Детектор медіа» регулярно засвідчує, що програми «112 Україна», «NewsOne» та «ZIK», що належать представнику ОПЗЖ Тарасу Козаку, поширюють «пропагандистські меседжі», які звучать у російських прокремлівських ЗМІ.

«Ці ж телеканали стали рознощиками мови ворожнечі та гендерних стереотипів, а також вдаються до грубих маніпулювань темою захисту свободи слова», – йдеться у заяві.

Телеканал «Інтер», який належить обраному депутату Сергію Льовочкіну, використовувався для піару «ОПЗЖ» під час виборчої кампанії, мовиться у повідомленні.

«За даними моніторингів «Детектора медіа», Ради Європи, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, програмна політика телеканалів, що знаходяться у власності представників «ОПЗЖ», під час президентських та парламентських перегонів 2019 року була спрямована на просування інтересів цієї політичної сили. Нагадаємо також, що саме така редакційна політика та грубі порушення журналістської етики на каналах членів «ОПЗЖ» призвели до наймасовішого в історії України звільнення журналістів з телеканалу ZIK на знак протесту, після оголошення про придбання телеканалу предстаником ОПЗЖ у червні 2019 року», – наголошується у заяві руху.

Медіарух нагадав, що нинішні члени «ОПЗЖ» входили до складу Партії регіонів, і багато з них голосували за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року, які, серед іншого, обмежували свободу слова.

«Медіарух закликає новообрані партії, і насамперед президентську політсилу «Слуга народу», не допустити головування у комітеті свободи слова представника «ОПЗЖ», члени якої використовують підконтрольні медіа для пропаганди та маніпуляцій та брали безпосередню участь в утисках свободи слови. Закликаємо інші фракції висунути, а фракцію «Слуга народу» – підтримати призначення на посаду голови комітету авторитетного медійника, що має довіру медіаспільноти», – мовиться у повідомленні.

27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич.

За призначення голів комітетів новообрані народні депутати мають проголосувати на пленарному засіданні Верховної Ради. Найближче таке засідання – у четвер, 29 серпня.

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» створений у лютому 2019 року. Ініціаторами створення руху стали Інститут масової інформації, ГО «Детектор медіа», Фундація «Суспільність», МГО «Інтерньюз Україна», ГО «Інститут демократії імені Пилипа Орлика» та інші.