Підготовча депутатська група затвердила кандидатури на керівні посади в комітетах Ради

Підготовча депутатська група затвердила 27 серпня кандидатури на керівні посади в парламентських комітетах, повідомляє інформаційна агенція УНІАН.

Згідно з повідомленням, пропрезидентській партії «Слуга народу» дістануться керівні посади у таких комітетах:

Комітет з питань бюджету – Юрій Арістов;

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев;

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Олександр Завітневич;

Комітет з питань аграрної та земельної політики – Микола Сольський;

Комітет з питань антикорупційної політики – Анастасія Красносільська;

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики – Олександр Ткаченко;

Комітет з питань екологічної політики та природокористування – Олег Бондаренко;

Комітет з питань економічного розвитку – Дмитро Наталуха;

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – Андрій Герус;

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування – Михайло Радуцький;

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва – Богдан Яременко;

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Андрій Клочко;

Комітет з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак;

Комітет з питань правової політики – Ірина Венедіктова;

Комітет з питань правоохоронної діяльності – Денис Монастирський;

Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Володимир Крейденко;

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова;

Комітет з питань цифрової трансформації – Михайло Крячко.

Водночас на посаду голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради «Слуга народу» запропонує кандидатуру пізніше.

Інші політичні партії можуть мати своїх представників у керма таких комітетів:

Комітет з питань свободи слова – Нестор Шуфрич («Опозиційна платформа – За життя»);

Комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом – Іванна Климпуш-Цинцадзе («Європейська солідарність»);

Комітет з питань молоді і спорту – Андрій Кожем’якін («Батьківщина»);

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин – Дмитро Лубінець (позафракційний).

За призначення голів комітетів новообрані народні депутати мають проголосувати на пленарному засіданні Верховної Ради. Найближче таке засідання – у четвер, 29 серпня.