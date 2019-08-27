100 днів Зеленського: що встиг зробити президент

Минає сто днів відтоді, як Володимир Зеленський став президентом України. І хоча чимало експертів кажуть, що у глави держави було мало важелів для впливу, бо працював без «своїх» у парламенті та уряді, втім, це час, коли можна підбити перші підсумки рішень і дій президента, щоб зрозуміти, що доведеться спостерігати, коли найближчим часом він отримає всю повноту влади. Отже, що вже встиг зробити Володимир Зеленський на посаді президента?

Розпустив парламент

Одним із перших і, за оцінками експертів, найбільш успішних рішень президента Володимира Зеленського є розпуск Верховної Ради восьмого скликання і призначення дострокових виборів. Про це він оголосив одразу з трибуни парламенту під час своєї інавгураційної промови. Згодом Конституційний суд підтвердив законність цього кроку, що укріпило його позиції, кажуть експерти.

На виборах партія Зеленського отримала розгромну перемогу – 254 представники від «Слуги народу» працюватимуть у Верховній Раді дев’ятого скликання. Вперше в історії країни пропрезидентська політична сила сформує одноосібну більшість у новій Верховній Раді. Це дасть можливість Володимиру Зеленському без проблем призначити прем’єра, новий Кабмін і провести через Раду будь-які законопроєкти, зазначають фахівці.

Призначав і звільняв (кого міг)

Чи не найбільше дискусій викликало призначення керівником Адміністрації, а пізніше – Офісу – президента Андрія Богдана. Проти такого рішення протестували і Міністерство юстиції, й активісти, заявляючи, що Богдан підпадає під закон про люстрацію. Він двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в період президентства Віктора Януковича.

Останні три місяці Андрій Богдан постійно супроводжує президента – і в робочих поїздках, і під час відпочинку. ЗМІ вже охрестили його «тінню» Зеленського, звертаючи увагу, що саме він стоїть за ключовими рішеннями президента.

У минулому особистий адвокат мільярдера Коломойського Андрій Богдан неодноразово фігурував у розслідуваннях програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»). Нещодавно глава Офісу президента подав проти журналістів позов до суду.

​«Не переймайтеся. Кумівства у нас не буде», – запевнив Зеленський під час передвиборчої кампанії, відповідаючи на запитання журналіста Радіо Свобода. Утім, перші ж призначення продемонстрували іншу тенденцію: низка посад дісталася давнім друзям і бізнес-партнерам Володимира Зеленського.

Зокрема, земляк, бізнес-партнер і давній друг Сергій Шефір став першим помічником президента. Першими заступниками керівника Офісу президента Володимир Зеленський призначив виконавчого продюсера «Студії Квартал 95» Сергія Трофімова і сценариста та креативного продюсера серіалу «Слуга народу» Юрія Костюка.

Виконувачем обов’язків голови СБУ Володимир Зеленський призначив свого друга дитинства Івана Баканова. Свого часу він був юристом «Студії Квартал 95», а з 2013 року її керівником. Реформувати СБУ та відновити довіру до неї – одна з ключових обіцянок президента Зеленського. Показово, що на заклик активістів і журналістів розсекретити свою декларацію, Баканов відмовився це зробити.

Замість Олександра Турчинова секретарем РНБО став ексміністр фінансів уряду Гройсмана Олександр Данилюк.

Замість Віктора Муженка, який очолював Генштаб з 2014 року, президент Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Хомчак до того працював головним інспектором Міністерства оборони та командував силами АТО в районі Іловайська влітку 2014 року.

Крім того, президент узявся оновлювати українські посольства за кордоном і звільнив низку послів: посла України у США, в кількох африканських країнах, на Кіпрі, у Ватикані, Вірменії, Туркменістані та інших країнах.

Підписав і скасував низку указів

Після розпуску Верховної Ради плідної співпраці із чинними депутатами у президента не вийшло. Парламент відмовився від голосування за відставку міністрів закордонних справ і оборони Павла Клімкіна та Степана Полторака, вимагаючи назвати кандидатури їхніх наступників. Також у залі Верховної Ради не знайшлося голосів для низки законів, запропонованих Зеленським.

Натомість президент не підписав ухвалений парламентом закон про тимчасові слідчі комісії, який містить у собі норму про імпічмент.

Відтак Володимир Зеленський взявся за укази і скасував понад півтори сотні документів своїх попередників – штрафи за порушення касової дисципліни, указ про шкільну форму, мінімальний розмір оплати послуг нотаріусів. Як пояснили в Офісі президента, більшість із них скасували з метою дерегуляції бізнесу і через їхню моральну застарілість.

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ, яким спростив надання українського громадянства іноземцям, які захищають Україну, і росіянам, які зазнали переслідувань через політичні переконання – протягом трьох місяців надав громадянство майже 35 іноземцям.

Побував на передовій

27 травня Володимир Зеленський уперше в статусі глави держави побував на фронті. Він відвідав Станицю Луганську та Щастя. Зокрема, як повідомили в прес-службі, побував на позиціях, що за 400 метрів від ворога.

Деталь, на яку тоді звернули увагу користувачі соцмереж – президент був не в камуфляжній формі, а в сорочці і бронежилеті. А начальник генштабу Хомчак одягнув бронежилет задом наперед.

Спробував реанімувати Мінський процес

Позиція Володимира Зеленського щодо врегулювання конфлікту на Донбасі – зберегти Мінський процес і відновити «нормандський формат».

Президент заявив про існування «дорожньої карти» і спробував реанімувати Мінський процес, оновивши українську делегацію. Її знову очолив другий президент України Леонід Кучма.

У гуманітарну підгрупу включили колишню уповноважену Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську. Зеленський спочатку долучив до складу політичної підгрупи дипломата Романа Безсмертного, а більш ніж через місяць звільнив його. Згодом його замінив дипломат Валерій Гребенюк.

Двічі телефонував Путіну

За три місяці президентства Володимир Зеленський двічі телефонував російському президентові Володимиру Путіну. Під час першої розмови вони обговорювали звільнення полонених військових моряків.

Темою другого дзвінка була загибель під час «хлібного перемир’я» чотирьох українських військових унаслідок обстрілу під Павлополем.

«Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближає до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей», – процитував Зеленський свої слова до російського лідера.

Також, як повідомили у прес-службі українського президента, Володимир Зеленський пояснив російському колезі, що для захисту прав українців немає необхідності вносити зміни до Конституції України.

Взявся відновлювати міст у Станиці Луганській

Після майже трьох років спроб у Станиці Луганській почалося відведення сил, щоб відновити зруйнований міст через річку Сіверський Донець. Українські військові відійшли від своїх позицій приблизно на 700 метрів і розміновували території довкола мосту. Утім, як виявилося, бойовики не поспішають виконувати свою частину зобов’язань.

Володимир Зеленський пообіцяв, що до осені міст у Станиці Луганській буде збудований, навіть якщо бойовики не демонтують свої укріплення.

«Моя пропозиція після того, що я там побачив – ми будемо недовго чекати, в нас немає часу. Ми будемо чекати тиждень, максимум вісім днів, якщо ми не побачимо демонтажу з того боку, ми почнемо будувати міст», – заявив глава держави.

Днями українські військові розпочали демонтаж фортифікаційних споруд поблизу мосту і очікують синхронних дій із боку бойовиків. Згідно з домовленостями, цей міст не будуть використовувати у воєнних цілях.

Запросив Трампа і Мей до «нормандського формату»

Також Володимир Зеленський спробував залучити до «нормандського формату» президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей.

«Хочу звернутися до президента Росії Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба. Давайте. Обговоримо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную наступну: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем’єр Великої Британії Тереза Мей, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон», – заявляв Зеленський.

У Кремлі пообіцяли розглянути таку пропозицію, утім, ані США, ані Велика Британія на запрошення не відповіли.

Познайомився зі світовими лідерами

Перший закордонний візити Володимир Зеленський здійснив до Брюсселю. Там він відвідав штаб-квартиру НАТО та інституції ЄС. Потім президент відвідав Париж, Берлін, Торонто, а також Анкару і Стамбул, де зустрічався зі світовими лідерами. Висновок цих зустрічей – новий президент продовжує проєвропейський курс країни і відстоює ті ж позиції, що і попередній президент.

«Україна в ЄС – смерть імперського проєкту Росії», «Ми не починали цю війну», «Ми не готові до переговорів із сепаратистами. Ми готові до Мінського формату», «Донбас і Крим – це Україна» – це лише частина тез Володимира Зеленського, які він виголосив під час закордонних візитів.

Також президент переконував західних партнерів у необхідності посилення санкцій проти Росії.

«Познайомився» з місцевими чиновниками

Поряд із закордонними візитами, протягом трьох місяців Володимир Зеленський також активно подорожував Україною і спілкувався з місцевими чиновниками. І доволі часто дозволяв собі не добирати слів, вдаючись до публічних принижень і вимог залишити посаду. Чим ближче до парламентських виборів, тим розбірки на місцях ставали видовищнішими.

«Вийди відсіля, розбійник», «Продайте Ленд Крузер… Заради людей», «Напишіть заяву» – уже увійшли до «золотої» збірки цитат президента.

Відмовився від військового параду

Президент Володимир Зеленський вирішив заощадити кошти бюджету і замість військового параду організував дійство нового формату – «Ходу гідності». Натомість, курсантам, строковикам і військовим, які захищають територіальну цілісність на сході держави, пообіцяли виплатити премії.

Офіційне свято дійсно відрізнялося від попередніх: вперше з 2014 року відбулося без військової техніки, але з вшануванням Героїв Небесної сотні, оригінальним виконанням гімну, вітальною промовою президента і з врученням держаних нагород. Також Володимир Зеленський оголосив, що День пам’яті захисників України буде щорічно 29 серпня.

У відповідь на таке рішення президента ветерани організували Марш захисників України, який зібрав десятки тисяч учасників. Центральними вулицями Києва пройшли військові ЗСУ і добровольці, ветерани, родини загиблих, волонтери, які з’їхалися з усієї України.

Низка експертів вважають, що для команди президента, яка отримала більшість у парламенті і зможе ухвалювати будь-які закони, це стане сигналом того, що з громадянським суспільством треба рахуватися.

Записував відеозвернення

За 100 днів президент так і не провів жодної повноцінної прес-конференції, але періодично записував відеозвернення: іронічно «дякував» депутатам, що підтвердили правильність його рішення про розпуск парламенту та пропонував люструвати чиновників часів Порошенка.

Найбільш обговорюваним стало відеоінтерв’ю за кермом автомобіля, яке охрестили як «інтерв’ю Tesla» – саме тоді Зеленський озвучив перші висновки перших тижнів президентства: «Я думав, що нікому не можна вірити, а сталося так, що більше ніж нікому».

Вийшов із бізнесу

Володимир Зеленський вийшов зі складу власників низки компаній, зокрема «Кіноквартал» і «Студія Квартал-95». Про це повідомило видання «РБК-Україна» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зокрема, прізвища Зеленського немає серед власників компаній, які він вказував у декларації. Окрім «Кінокварталу» і «Студії Квартал-95», це ще десять проєктів. Дані ЄДР свідчать, що президент передав свої частки братам Шефірам.