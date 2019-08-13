Зеленський спростив процедуру набуття громадянства для захисників України і політично переслідуваних росіян

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощення процедури набуття українського громадянства для іноземців й осіб без громадянства, які брали (беруть) участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони України, та громадян Росії, що зазнали переслідувань через політичні переконання.

Документ оприлюднений на сайті президента 13 серпня.

Своїм указом Зеленський збільшив перелік документів, які можуть бути підставою для набуття громадянства України.

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Крім того, президент доручив Кабінетові міністрів розробити і невідкладно внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону, «спрямований на спрощення порядку набуття громадянства України громадянами Росії, які зазнали переслідувань через політичні переконання, та іноземцями й особами без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходили (проходять) військову службу за контрактом у Збройних силах України та/або брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та/або брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».

У тримісячний строк уряд має внести до парламенту проєкт закону про порядок надання притулку.

Крім того, Кабміну доручено забезпечити оптимізацію процесу розгляду заяв громадян Росії про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, й ухвалення в установленому порядку відповідних рішень.

Згідно з указом, уряд також має організувати і провести за участю Служби безпеки України перевірку дотримання Державною міграційною службою, Міністерством закордонних справ, дипломатичними представництвами і консульськими установами вимог законодавства у сфері громадянства під час ухвалення рішень щодо набуття громадянства України.

Минулого місяця в Офісі президента України повідомили, що Володимир Зеленський виступає з ініціативою надавати друге громадянство етнічним українцям із дружніх до Києва країн.

У президентській канцелярії також зазначили, що Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства «людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах».

Пропозиція Зеленського з’явилася через кілька годин після того, як президент Росії Володимир Путін вчергове розширив категорії громадян України, які можуть претендувати на спрощене отримання російського громадянства.