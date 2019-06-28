Зеленський надав громадянство 14 іноземцям, які захищали Україну

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, повідомила його прес-служба.

Відповідно до документа, українські паспорти отримають 14 осіб: до громадянства України прийнято Дмитра Бєлогорцева, Давіда Гачечіладзе, Абдула Джаліла, Тачі Джафарова, Рудольфа Єгоренка, Тенгіза Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерія Колота, Мераба Концелідзе, Мамуку Музашвілі, Юрія Савілова, Левані Хуцішвілі, Арсланбека Карімова та Юлію Толопу.

При цьому, як мовиться в указі, перші 12 перелічених приймаються до громадянства України як особи, «прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України», останні ж двоє – як особи, «які мають визначні заслуги перед Україною».

За повідомленням прес-служби президента, Зеленський запевнив, що це лише перші рішення щодо надання громадянства України особам, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України, і наступні будуть ухвалені після надходження матеріалів від Міграційної служби й їхнього розгляду у встановленому порядку.

Деякі іноземці, що воювали як добровольці на боці України в нинішній російсько-українській війні, просять Київ надати їм українське громадянство, бо в їхніх країнах їм за це загрожує кримінальне переслідування.