Голова Офісу президента Богдан подав позов проти «Схем»

Голова офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан позивається проти журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») та Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Відповідно до даних відкритого реєстру, позов від Богдана про захист честі і гідності надійшов до Шевченківського районного суду Києва 20 серпня. Відповідачами вказані головна редакторка «Схем» Наталка Седлецька та журналісти Максим Савчук і Валерія Єгошина, а також ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

«На даний момент ні журналісти, ні редакція Радіо Свобода тексту позову ще отримали. Щойно він надійде, ми проаналізуємо його з юристами та озвучимо нашу позицію щодо позовних вимог Андрія Богдана», –зазначила головна редакторка Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова.

Андрій Богдан – у минулому особистий адвокат Коломойського, який тепер є головою Офісу президента Володимира Зеленського.

Андрій Богдан неодноразово фігурував у розслідуваннях «Схем».

Журналісти розповідали про таємну зустріч Андрія Богдана з тодішнім головою Конституційного суду України Станіславом Шевчуком.

Крім того, вони з’ясували, що Андрій Богдан, який здійснював юридичний супровід кампанії команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, щонайменше п’ять разів, починаючи із січня 2019 року, літав з Києва до Тель-Авіва, де на той час мешкав олігарх Ігор Коломойський.