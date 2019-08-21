Грузія: журналісти бойкотують роботу каналу «Руставі 2» після звільнення колеги, що вилаяв Путіна

21 серпня в ефірі грузинської телекомпанії «Руставі 2» не транслювалася новинна програма «Кур’єр», запланована на 12 годину дня. Замість неї канал показав художній фільм, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

За словами джерела Радіо Свобода в телекомпанії, керівництво каналу вело переговори з журналістами про те, щоб денний випуск «Кур’єра» вийшов в ефір, як зазвичай, о 15:00. Однак, за словами співрозмовника журналістів, працівники інформаційної служби «перебувають у режимі бойкоту». Він також повідомив, що знімальні групи не виїхали на зйомки, нема охочих і провести новинну програму.

За словами одного зі співробітників «Руставі 2», причина бойкоту полягає в тому, що в журналістів немає гарантій невтручання керівництва каналу в редакційну політику.

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21 серпня в ефірі каналу не було також ранкових новинних програм: замість передач, які зазвичай виходять о 9 і 10 ранку, транслювали серіали. На сайті телекомпанії з ночі не оновлювалася новинна стрічка.

Напередодні новий генеральний директор «Руставі-2» Паата Салія повідомив про звільнення кількох провідних журналістів телекомпанії, зокрема Георгія Габунії, який у липні в прямому ефірі нецензурно вилаяв президента Росії Володимира Путіна.

Після цього ведучі «Кур’єру» Діана Джоджуа і Міхеїл Сесіашвілі у прямому ефірі заявили про відставку на знак протесту проти звільнення своїх колег новим керівництвом каналу.

У липні Європейський суд з прав людини ухвалив, що «Руставі-2» був незаконно відібраний у колишнього власника – бізнесмена Кібара Халваші. У серпні підприємець заявив, що канал накопичив значні борги і буде проданий.

Колишній генеральний директор «Руставі-2» Ніка Гварамія негайно заявив, що єдиним покупцем, швидше за все, стане голова владної партії «Грузинська мрія» мільярдер Бідзіна Іванішвілі. В опозиційних колах висловлюється побоювання, що Москва спробує встановити контроль над телекомпанією для посилення впливу на зовнішню і внутрішню політику країни.