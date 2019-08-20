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20 Серпень 2019, Київ 20:04
Новини | Міжнародні

Грузинського ведучого, який нецензурно вилаяв Путіна, звільнили

Телеведучий наразі не коментував ситуацію

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Новий генеральний директор грузинського каналу «Руставі-2» повідомив про звільнення низки співробітників інформаційної служби каналу, серед яких – телеведучий Георгій Габунія, який нецензурно вилаяв президента Росії Володимира Путіна під час одного з прямих ефірів.

Керівництво каналу заявило, що знайшло конфлікт інтересів у діях звільнених співробітників.

Під звільнення потрапив також керівник служби новин телеканалу Нодар Меладзе і низка його підлеглих. За словами гендиректора каналу Паати Салії, журналісти можуть бути причетні до такого, що не відповідає інтересам роботодавця, розподілу рекламних контрактів. За словами Салії, «Руставі-2» подасть на звільнених співробітників у суд з вимогою компенсації за конфлікт інтересів.

Габунія буде звільнений після повернення з відпустки, повідомив Салія.

Телеведучий наразі не коментував ситуацію. Його образи на адресу Путіна в прямому ефірі спровокували міжнародний скандал, журналіст був на два місяці відсторонений від ефіру.

Георгій Габунія в несподіваній формі звернувся до Путіна
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Георгій Габунія в несподіваній формі звернувся до Путіна

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У липні Європейський суд з прав людини ухвалив, що «Руставі-2» був незаконно відібраний у колишнього власника – бізнесмена Кібара Халваші. У серпні підприємець заявив, що канал накопичив значні борги і буде проданий.

Колишній генеральний директор «Руставі-2» Ніка Гварамія негайно заявив, що єдиним покупцем, швидше за все, стане голова владної партії «Грузинська мрія» мільярдер Бідзіна Іванішвілі. Але в опозиційних колах висловлюється побоювання, що Москва спробує встановити контроль над телекомпанією для посилення впливу на зовнішню і внутрішню політику країни.

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