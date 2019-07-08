Ведучого грузинського телеканалу, який образив Путіна, відсторонили від роботи

Ведучого грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгія Габунію відсторонили від роботи на два місяці. 7 липня він у прямому ефірі звернувся до президента Росії Володимира Путіна російською мовою, використовуючи нецензурні слова.

Згідно з рішенням керівництва телеканалу, обмеження поширюється також на всі програми, які готує Габунія.

Після ефіру, в якому ведучий звернувся до російського президента, «Руставі-2» на кілька годин припиняв мовлення. Перед будівлею телеканалу зібралися люди, які вимагали звільнення гендиректора каналу і ведучого. За словами керівництва «Руставі-2», звучали радикальні заклики. Вранці 8 липня телеканал знову вийшов в ефір.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила «згадку провокаційних і образливих термінів на адресу глави сусідньої держави». Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе розкритикував програму в своєму твітері. Генеральний директор «Руставі-2»раніше заявляв, що вважає неприпустимим нецензурну лексику в ефірі телеканалу. При цьому, він зазначив, що розцінює заяву прем’єр-міністра країни як втручання в справи телеканалу і спробу цензури.

МЗС Росії назвало слова грузинського ведучого «неприйнятними випадами» і «витівкою».