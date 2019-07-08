Влада Грузії назвала провокацією нецензурні слова телеведучого про Путіна

Влада Грузії засудила нецензурні висловлювання телеведучого опозиційного телеканалу «Руставі-2» Георгія Габунії на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що «засуджує згадку провокаційних й образливих термінів на адресу глави сусідньої держави».

«Чому це служить – провокації до нової війни чи реваншу, нескінченному перевороту? У всякому разі, ці дії спрямовані проти країни», – йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе розкритикував програму в своєму твіттері.

«Те, що ми побачили в ефірі «Руставі-2», – ніщо інше, як огидний провокаційний акт і спроба дестабілізації в країні. Це абсолютно неприпустимо», – написав Бахтадзе.

Напередодні ввечері ведучий авторської програми «Постскриптум» на грузинському телеканалі «Руставі-2» Георгій Габунія нецензурно звернувся російською мовою до президента Росії Володимира Путіна. Він назвав його «смердючим окупантом», а також вжив інші лайливі слова на адресу Путіна і його батьків.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралися близько 200 людей, які зажадали звільнення ведучого і директора «Руставі-2» Ніки Гварамії, а також порушення кримінальної справи. Будівлю телекомпанії закидали яйцями. У ніч на 8 липня «Руставі-2» призупиняв мовлення на шість годин.

Керівництво телеканалу вимагало гарантувати безпеку журналістам. Вранці 8 липня робота телеканалу відновилася.

МЗС Росії і Кремль засудили висловлювання грузинського телеведучого і заявили, що це «неприйнятні випади» і «велика ганьба для грузинів».

У Тбілісі від 20 червня тривають масові протести. Приводом для них став інцидент із депутатом Держдуми Росії Сергієм Гавриловим, який в ході засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я в стінах грузинського парламенту сів у крісло спікера. Це обурило грузинську опозицію та громадянське суспільство.