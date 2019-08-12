У Грузії власник «Руставі-2» оголосив про продаж телеканалу через борги

У Грузії власник однієї з найпопулярніших і найвпливовіших телекомпаній «Руставі-2» бізнесмен Кібар Халваші заявив, що готовий продати телеканал будь-якому охочому, крім колишнього президента Міхаїла Саакашвілі.

«На жаль, мої фінансові можливості недостатні для того, щоб вивести телекомпанію з глибокої фінансової кризи, тому я ухвалив рішення щодо продажу телекомпанії, і готовий до переговорів з будь-якою зацікавленою особою», – сказав Халваші.

Охочі придбати «Руставі-2» мають в найближчі дні публічно оголосити про намір купівлі і внести на спеціальний рахунок 1 мільйон доларів для підтвердження своїх намірів. У разі невдачі в конкурсі, цю суму повернуть заявнику.

Колишній генеральний директор «Руставі-2» Ніка Гварамія заявив, що єдиним покупцем, найімовірніше, стане голова правлячої партії «Грузинська мрія», мільярдер Бідзіна Іванішвілі. Опозиціонери побоюються, що Москва спробує встановити контроль над телекомпанією для посилення впливу на зовнішню і внутрішню політику країни. В цьому випадку, покупцем може стати бізнесмен, близький до Росії.

Опозиційна телекомпанія «Руставі-2» останніми роками була головним критиком проросійської, на думку опозиціонерів, політики грузинської влади і особисто мільярдера Іванішвілі.

Один з журналістів телеканалу нещодавно в прямому ефірі облаяв президента Росії Володимира Путіна. Незабаром після цього інциденту Страсбурзький суд з прав людини підтвердив рішення Верховного суду Грузії про повернення «Руставі-2» колишньому власникові Кібару Халваші, який пов’язаний з правлячою в Грузії партією.