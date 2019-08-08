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08 Серпень 2019, Київ 14:45
Новини | Свобода слова

Радіо Свобода потрапило до рейтингу найефективніших медіабрендів – «Центр контент-аналізу»

Радіо Свобода посіло 14 місце в загальному рейтингу найефективніших медіабрендів 2018 року

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Радіо Свобода потрапило до рейтингу найефективніших медіабрендів 2018 року, повідомила українська консалтингова компанія «Центр контент-аналізу».

Інтегральний показник ефективності склали на основі п’ятьох факторів, що надаються до об’єктивного кількісного вимірювання і комплексно характеризують ефективність медіабренду: «Відвідуваність», «Цитованість», «Охоплення згадувань», «Якість трафіку», «Facebook-взаємодії».

Радіо Свобода посіло 14 місце в загальному рейтингу найефективніших медіабрендів 2018 року. Крім того, Радіо Свобода посідає шосте місце за кількістю цитувань, четверте – за охопленням та сьоме – за взаємодією з постами у Facebook.

Нагорі загального рейтингу опинилися ТСН, «Обозреватель» та УНІАН.

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