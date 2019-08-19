Журналістка розповіла про вибачення від «Слуги народу» за «тупу вівцю»

Журналістка видання «Новое время» Ольга Духнич розповіла, що в партії «Слуга народу» перед нею вибачилися за образливе висловлювання Максима Бужанського, який у своєму Telegram-каналі назвав журналістку «тупою вівцею».

«Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков вчора переді мною вибачився, партія назвала таку комунікацію з журналістами неприпустимою», – написала Духнич 19 серпня у фейсбуці.

Вона також прокоментувала звинувачення у своїх оцінних судженнях щодо Бужанського.

«Мої оцінні судження будувалися на аналізі публічних постів пана Бужанського в мережі. Який писав про фатально негативну роль Революції гідності в житті країни, позитивно відгукувався про Сталіна і писав про те, що Віктор Янукович не був аж таким поганим президентом для України (нагадувати про розстріли людей і закони 16 січня варто?) Якщо всі ці пости ім’ярек зберіг на своїй сторінці, то про його погляди на світ і на життя багато хто дійде до того ж висновку, що і я», – додала Духнич.

Раніше в партії «Слуга народу» відреагували на образливе висловлювання Бужанського, обраного від цієї політсили народним депутатом, на адресу Духнич.

Його реакцію на слова Духнич у партії назвали «хоч і надмірною та неетичною, але достатньо зрозумілою реакцією на оцінні судження стосовно особистих почуттів, які обраний народний депутат нібито має до СРСР та певних українських політиків». Тому ми просимо представників засобів масової інформації утримуватися від такого роду оцінних суджень», – заявили в партії.

Під час інтерв’ю з лідером «Слуги народу» Дмитром Разумковим Духнич сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича».

У відповідь Бужанський назвав Духнич «тупою вівцею з одіозного ЗМІ». Журналістка, своєю чергою, написала, що «відповідати панові Бужанському – це як спроба з’ясувати стосунки з голубом, який напаскудив вам на рукав пальта», і закликала майбутнього народного депутата вибачитися перед її виданням.

Блогер Максим Бужанський балотувався в народні депутати від «Слуги народу» у 25-му окрузі в Дніпрі. Він відомий, зокрема, негативним ставленням до подій Євромайдану.