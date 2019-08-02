«Відставка» Андрія Богдана: як новина про голову ОП стала медіа-скандалом

Новина про «відставку» голови Офісу президента Зеленського Андрія Богдана перетворилась на медіа-скандал. Як все відбувалось та чому журналісти вбачають у цій ситуації небезпечний прецедент?

​Увечері 1 серпня українські ЗМІ масово почали поширювати новину: голова Офісу президента нібито йде у відставку.

На підтвердження інформації частина медіа публікувала фото буцімто його письмової заяви про це.

І хоч світлини були ідентичні, кожен наголошував: отримав їх особисто, безпосередньо з Офісу президента (ОП).

«Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання», – йшлося у поширеному ЗМІ документі.

Таке формулювання, як і сама ймовірна відставка голови Офісу президента багатьох не лише здивувала, але і розсмішила.

Мережею одразу ж почали ширитися жарти:

І поки одні жартували, інші взялися всерйоз розмірковувати про справжні причини ймовірної відставки голови ОП, хтось говорив про те, що вона може бути пов'язана з прем'єрськими амбіціями Богдана, а хтось припускав, усе це – наслідки зустрічі київського мера Віталія Кличка (з яким у голови ОП нині конфлікт) із адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.

Ще одним припущенням стало те, що Андрій Богдан просто захотів помінятись місцями з першим помічником президента Зеленського Сергієм Шефіром.

Тим більше, що сам він не відкидав такої можливості.

«Можливо, ми поміняємось місцями: я буду першим помічником (є такий план), а Сергій Шефір може стати керівником Офісу президента», – зазначав Андрій Богдан наприкінці червня.

Утім, в самому Офісі президента Зеленського коментувати цю новину не поспішали. А ті, хто це робив, називав все «жартом», «чорнухою» або ж «чутками».

Сам Богдан теж відмовляв журналістам у коментарях з приводу можливості своєї відставки.

Натомість опублікував жарт про столичного мера Віталія Кличка, з яким у нього нині конфлікт.

Детальніше про те, що відбувається між Кличком і Богданом:

Лише наступного дня, 2 серпня, перебуваючи з Володимиром Зеленським в Івано-Франківську, він підтвердив: заява про звільнення справді є.

«Як вона з’явилася в інтернеті, не знаю. Може, журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб», – зазначив Андрій Богдан у коментарі журналістам.

Це підтвердив і сам президент, додавши, що такі заяви написали всі ключові фігури «Зе!команди»

«Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку», – заявив Зеленський.

До слова, практика із завчасною підготовкою заяв про відставку не поодинока.

Так, наприклад, колишній американський генпрокурор Джефф Сешнс місяцями носив з собою подібний документ щоразу, коли відвідував Білий дім, адже Дональд Трамп у той час різко критикував його роботу.

І хоч в історії з відставкою Богдана тепер всі крапки над «і» розставлені. журналісти все одно занепокоєні.

Кажуть: це – небезпечний прецедент.

Адже подібні, запущені високопосталеними чиновниками, «жарти» підривають довіру до медіа та вводять в оману виборців.

«За Януковича, коли ЗМІ критикували президента, їх обзивали агентами Заходу. За Порошенка руками Москви. Переживемо якось і цю нову віртуальну реальність. І повірте, з часом розберемося, як відрізняти офіційну інформацію від офіційного фейка», – наголошує журналістка видання «НВ» Христина Бердинських, яка була однією з тих, кому представники ОП надали скандальний документ.

​«Це вперше, коли фейкові новини подаються не через якісь ліві акаунти, а коли дискредитується ціла низка засобів масової інформації, які мають репутацію «максимально екологічно чистих», – обурюється головний редактор видання «Дзеркало тижня» Юлія Мостова.

За даними DT.UA, інформацію про відставку Андрія Богдана як інсайд поширив Кирило Тимошенко –​ заступник голови Офісу президента, який займається інформаційною політикою.

Водночас сам Тимошенко заперечує це та наголошує, що не знає нікого із «Дзеркала тижня», як і того, хто міг розповсюдити скандальну інформацію.

Наразі президент Володимир Зеленський зазначає, що не підписував заяву Богдана про відставку, а також додає, що за потреби може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.

Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана керівником Адміністрації президента 21 травня – наступного дня після своєї інавгурації. 25 червня він призначив його ж головою Офісу президента, на який перетворив Адміністрацію президента.

Міністерство юстиції протестувало проти призначення Андрія Богдана, заявляючи, що він підпадає під закон про люстрацію, який забороняє чиновникам часів Віктора Януковича працювати на державних посадах.

Богдан при цьому двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за період президентства Януковича.