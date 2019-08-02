Богдан показав фактично середній палець журналістам і тим колам у Вашингтоні, які могли б вимагати його відставки – Литвин

Гості програми «Ваша Свобода»: американський експерт, капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах; український журналіст Дмитро Литвин; Сергій Щербина, головний редактор «РБК-Україна».

Заява про відставку голови Офісу президента Зеленського Андрія Богдана від 1 серпня, можна сказати, «хайпує» і українські ЗМІ, і весь український політикум. І вже 2 серпня, після тривалої паузи, мовчанки як самого Богдана і Володимира Зеленського, президент таки підтвердив існування такої заяви. Мовляв, усі ключові люди Зеленського домовилися від початку, тобто після того, як його обрали президентом, написати заяви про звільнення. Водночас ніхто не тримається за крісло, запевнив президент. І сказав, що, принаймні, на зараз заяву Андрія Богдана він, Зеленський, не підписав.

Олександр Лащенко: Пане Литвин, що це відбулося, оця недовідставка? Принаймні, на зараз. Хоча Зеленський визнав існування заяви, але відставку своєї поки що «правої руки» – Богдана – не прийняв.

Дмитро Литвин: Це жест, жест за межею пристойності стосовно журналістів, які задавали багато питань і Богдану, і іншим людям з його адміністрації щодо його відставки. Чутки про відставку Богдана існують давно. Вони циркулюють вже майже тиждень дуже активно. Я думаю, що це просто «середній палець» посеред всього інформаційного простору від Богдана особисто до усіх, хто про щось його питав.

Починається війна між журналістами та паном Богданом. У цій війні він точно програє

Нічого приємного у цій ситуації немає ні для кого, навіть для тих, хто, може, зараз сміється десь там в адміністрації з такої позиції. Всі програють. Від сьогодні, можна сказати, починається війна між журналістами та паном Богданом. У цій війні він точно програє. А от чи виграють журналісти – це велике питання. Отаке ставлення – воно показуватиме, що Богдан не поважає журналістів, а журналісти будуть будь-яку помилку Богдана сприймати дуже негативно. Це буде такий анекдот для всіх тих, хто спостерігає за цією ситуацією за межею України.

Богдан плювати хотів на ці чутки, плювати хотів на журналістів, які всерйоз його питають

​Переклад. Вже тижні два є історія, що США вимагають від президента Зеленського відправити у відставку Богдана, щоб узгодити візит Зеленського у США і зустріч із Трампом. Нібито Трамп відмовляється бачитися з Зеленським до тих пір, поки Богдан присутній. Правда це чи ні – ніхто не знає, але всі дуже активно обговорюють. Учорашня ситуація показує, що Богдан плювати хотів на ці чутки, плювати хотів на журналістів, які всерйоз його питають про це. Я думаю, що у нього є підстави думати, що Трамп побачиться і так із Зеленським. Трамп – дуже цікавий президент. Він якщо хоче, то бачиться, якщо не хоче – не бачиться. Без будь-яких причин.

(Повна версія програми)

Якщо знати Богдана, то можна було б продумати все, що завгодно. Це людина з дуже специфічним почуттям гумору, яка завжди не поважає, коли жартує, якісь межі пристойності. Люди, які отримали від нього або від будь-кого з адміністрації цей листочок, могли подумати, що це щось таке правдиве. Цей листочок не виглядає, як якась заява на звільнення. Навіть сьогодні Зеленський, коли його спитали, не пояснив саме цей листочок. Ця загальна заява Зеленського зроблена для публіки, щоб люди просто зрозуміли, що щось таке відбувається. Журналісти, політична тусовка це сприймають дуже-дуже серйозно. Зараз було б непогано дати пораду Богдану дещо більш стримано вести себе. Але це порада в нікуди, звісно. Він не дослухається до таких порад. Він буде й далі такий тролінг робити.

Якщо навіть Богдан піде з посади в Офісі президента, він не піде з команди президента

Якщо навіть Богдан піде з посади в Офісі президента, він не піде з команди президента. Богдан – це людина №2 відразу за Зеленським. Саме Богдан є тією людиною, поради чиї Зеленський сприймає найбільш достовірними і найбільш ефективними. Я думаю, він це (токсичність з боку Богдана – ред.) усвідомлює, але розуміє, що такої ефективної людини в найближчому оточенні у нього більш немає.

Богдан цією заявою показав фактично середній палець посеред інформаційного простору не тільки тим журналістам, які запитували у нього про відставку, але й тим колам у Вашингтоні, які могли б вимагати відставки Богдана, щоб налагодити якісь стосунки з Зеленським... Якщо вам не потрібні результати, треба просто, щоб познущалися над співрозмовником, то Богдан відмінно може зреалізувати цю функцію.

– Переклад. Пане Табах, є ще контекст мера Кличка. Він теж пов'язаний з Америкою. Такий моментальний візит Віталія і зустріч його з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані... Але в принципі очікуваний візит Зеленського до США і ось така ситуація всередині України, такий, можна сказати, скандал – це може взагалі зірвати візит Зеленського до Америки?

Гаррі Табах (переклад): А хто із оточення Трампа просить про відставку Богдана? Чому ж ви тоді спекулюєте? А те, що показав середній палець хтось із адміністрації президента журналістам, так Трампу це сподобається, напевне – він сам їм постійно показує.

Трамп ухвалюватиме своє рішення. Він зустрінеться з президентом Зеленським просто тому, що президент Зеленський демократично обраний президент

Він (Джуліані – ред.) близький (до Трампа – ред.). Він його юрист. Але він – не Трамп. Трамп ухвалюватиме своє рішення. (За Трампа – ред.) Україна отримала «Джавеліни». Він також проти «Північного потоку» з Німеччиною, він понизив ціни на нафту. Це все не для Путіна. Я думаю, що він зустрінеться з президентом Зеленським просто тому, що президент Зеленський демократично обраний президент і повинен отримувати ту повагу, на яку заслуговує. Сам президент Трамп і президент Рейган жартували іноді невдало. І президент Трамп також іноді саркастично говорить. (Відносини – ред.) з пресою у нього дуже натягнуті.

– Пане Щербина, яка ваша оцінка того, що відбулося, така нібито існуюча заява Богдана, потім півдоби мовчанки, реакція Зеленського з підтвердженням заяви, але не підтвердженням того, що він, Зеленський, таку заяву Богдана підпише?

Сергій Щербина: Я думаю, що це був такий жарт з Офісу президента. Є абсолютно різні дані щодо того, що вчора відбувалося на Банковій. Одні джерела кажуть про те, що нібито дійсно якась розмова була і розмова була складна, начебто якийсь ледь не скандал. Інші джерела кажуть, що нічого не було. Знайти зараз правду, що там відбулося, майже неможливо. Нам всім треба звикати жити в новій медійній реальності. На жаль, це тепер наше сьогодення.

Українські журналісти не втратять нагоди, якщо буде якесь намагання вийти на комунікацію, нагадати цю історію і сказати, що ми вже один раз вам повірили!

Хтось посміявся, хтось не звернув увагу, хтось вважає, що так і має бути. Однак якихось негативних наслідків для Зеленського станом на зараз насамперед у суспільній частині я не бачу. А от, з точки зору медійників і журналістів, думаю, що проблеми будуть. Українські журналісти не втратять нагоди, якщо буде якась інформація з боку Банкової або якісь прохання з боку Банкової, або якесь намагання вийти на комунікацію, нагадати цю історію і сказати, що ми вже один раз вам повірили!

Те, що Україна буде згадуватися в політичних справах США, то це майже неминуче. Скандали у Штатах будуть. І Україна у цих скандалах буде звучати.