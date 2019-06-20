Зеленський скасував указ про шкільну форму

Президент України Володимир Зеленський визнав таким, що втратив чинність, президентський указ від 1996 року про шкільну форму.

Згідно з документом, форма має бути обов’язковою «для учнів середніх закладів освіти всіх типів».

15 квітня на сайті президента зареєстрували петицію, в якій батьки вимагали скасувати президентський указ про обов'язкову шкільну форму. Також там вимагали скасувати Постанові Кабінету міністрів від 22 серпня 1996 року «Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти».

«На наш погляд, зміст цих нормативних документів 1996 року є дискримінаційним, порушує права дітей та батьків. Указ Президента Кучми ухвалено для забезпечення дітей недорогою шкільною формою, а соціально незахищені категорії населення мали отримувати її безкоштовно. Цього не відбувається. Нині шкільна форма є настільки дорогою, що суттєво позначається на бюджеті родин, які мають дітей шкільного віку. А існування цього Указу Президента дає право окремим авторитарним керівникам шкіл вимагати від батьків придбання форми певного зразка, нерідко, за завищеними цінами», – мовиться у тексті петиції.

Станом на 20 червня петиція набрала 6213 голосів з 25000 необхідних.