100 днів президента Зеленського: успіхи і невдачі

27 серпня – 100 днів президентства Володимира Зеленського. Він розпустив парламент і отримав монобільшість у новому, під нього формується владна вертикаль і це дає шалені можливості, йому вдалося налагодити особисті зв'язки з ключовими лідерами світу. Втім, критики кажуть, що за цей час він так і не зупинив війну на сході, не звільнив полонених і не відправив за ґрати корупціонерів. Якими є успіхи і невдачі президента України Володимира Зеленського? Про це дискутували у програмі «Ваша Свобода» новообрані депутати Верховної Ради Микита Потураєв (партія «Слуга народу») та Марія Іонова (партія «Європейська солідарність»), а також політолог Володимир Фесенко.