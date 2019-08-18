Місія нездійсненна? Зеленський вирішив реформувати потужну СБУ

Попередні спроби реформування скандально відомої української Служби безпеки (СБУ) були невдалими. Чи зможе це зробити політично недосвідчений новий президент України, який отримав на останніх виборах історичний мандат на проведення реформ? Чи ця місія нездійсненна?

Коли минулого року Служба безпеки України розповіла про фабрикування смерті російського журналіста-дисидента, щоб спіймати команду найманих Москвою вбивць, які мали дестабілізувати державу, вона очікувала моменту свого тріумфу.

Але замість цього така витівка викликала широку критику – одну з багатьох за останні 28 років, які погіршили репутацію СБУ.

Після того випадку минув рік і новий президент України Володимир Зеленський, який отримав перемоги на президентських та парламентських виборах, і який обіцяє покінчити з корупцією та запровадити необхідні реформи, має шанс зробити те, чого не зміг зробити жоден з його попередників: реформувати СБУ та відновити довіру до неї.

Те, наскільки успішним буде 41-річний Зеленський та його молода команда реформаторів у перебудові агентства – яке, ймовірно, можна вважати найбільш могутньою установою у державі – стане випробуванням рішучості його адміністрації привести Україну у більшу відповідність стандартам західних демократій.

З іншого боку, за словами критиків, неспроможність реформувати Службу безпеки заважатиме більш широким зусиллям стримувати корупцію та економічну злочинність, оскільки діяльність агентства має багато спільного з зусиллями України у зміцненні верховенства права, а його шахрайська репутація відштовхує бізнес іноземних інвесторів від країни, де служба безпеки сприяє економічній злочинності.

«Зараз є реальна можливість реформувати [Службу безпеки], – заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Вільям Тейлор, тимчасовий повірений у справах США в Україні. Тейлор сказав, що він «з обережним оптимізмом» ставиться до шансів Зеленського, враховуючи, що агентство виявилося майже «непробивним» до змін у минулому.

Разом з представниками Європейського Союзу, НАТО та США Тейлор був у складі міжнародної консультативної групи, яка 13 серпня взяла участь у зустрічі з виконуючим обов’язки голови Служби безпеки Іваном Бакановим та головою Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександром Данилюком. Метою зустрічі було обговорення реформування СБУ.

Перед засіданням колишній міністр фінансів Данилюк, призначений Зеленським в РНБО, заявив Українській службі Бі-Бі-Сі, що наразі завершують роботу над законом про «капітальний ремонт» служби безпеки, щоб «посилити її основні функції контррозвідки та боротьби з тероризмом».

«Дуже важливо, щоб цього разу це була успішна та ефективна реформа», – сказав Данилюк, наголошуючи на тому, що це є «першочерговим пріоритетом» адміністрації Зеленського.

«Найпотужніша установа в Україні»

Служба безпеки є прямим нащадком радянського КДБ.

Незважаючи на те, що майже три десятиліття СБУ працювала незалежно, «це свого роду недостатньо реформована радянська спецслужба», – сказав Олексій Мельник, співдиректор з питань зовнішньої політики та програм міжнародної безпеки Центру Разумкова. «СБУ дуже сильно похожить на КДБ чи навіть НКВС».

Вона також є величезною.

Маючи понад 30 тисяч співробітників, СБУ в сім разів перевищує розмір внутрішньої служби безпеки США, британську MI5, і є більшою ніж у чотири рази, ніж ізраїльське національне розвідувальне агентство Моссад.

Окрім виконання традиційних ролей більшості шпигунських служб різних країн, таких як розвідка та контррозвідка, тисячі агентів СБУ також проводять діяльність, що у більшості західних демократій підпадає під дію правоохоронних органів, таких як боротьба з економічними злочинами та корупцією.

За словами Ігоря Смешка, який обіймав посаду голови СБУ з 2003 по 2005 рік, це зробило агентство «найпотужнішою установою в державі».

Протягом багатьох років зловживання владою, включно зі звинуваченнями у шантажі, корупції, торгівлі зброєю, таємних тюрмах, тортурах та зв’язки з російськими службами безпеки, затьмарили ім’я СБУ.

І попри все це СБУ виявилася досить «стійкою» до реформ.

«Україна використала війну як привід для того, щоб не реформувати СБУ», – сказав Марк Галеотті, старший дослідник Британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

«Підзвітні лише президенту»

За словами експертів, ще одна причина, через яку зусилля реформувати СБУ були невдалими – це небажання попередніх українських президентів відмовитися від прямого контролю над такою потужною службою.

«СБУ підзвітна виключно президентові», – сказав Смешко, колишній голова СБУ.

Дійсно, саме президент призначає главу СБУ, хоча парламент повинен дати остаточне схвалення. Частіше це означало поставити політичних союзників на посаду.

Смешко був одним із небагатьох винятків. Професійного офіцера і військового науковця, якого поважають у Вашингтоні і якого багато хто називає просто «Генералом», призначив колишній дружній до Росії президент Леонід Кучма, щоб реформувати СБУ та «відполірувати» його репутацію після того, як попередній глава відомства організував продаж радіолокаційних систем «Кольчуга» Іраку Саддама Хусейна з порушенням міжнародних санкцій.

За час перебування на посаді Смешко звільнив десятки високопосадовців та змінив службу, віддаливши її від моделі КДБ.

«Повірте, це була майже нездійсненна місія», – сказав Смешко.

Але значна частина його роботи була відхилена після того, як Віктор Ющенко став президентом у 2004 році та замінив Смешка Олександром Турчиновим, політичним союзником, який допомагав вести його виборчу кампанію.

Смешко заявив, що це сталося після того, як він не переконав Ющенка підписати виконавчий наказ про здійснення «додаткових кроків цивільного контролю над службою безпеки та спецслужбами».

Заохочення Заходу

В останні роки ЄС та США наполегливо заохочують керівництво України вирішувати проблеми в СБУ. Посланці НАТО та члени Консультативної місії Євросоюзу в Україні (EUAM) навіть розробили пропозицію щодо реформи у 2016 році, яка мала на меті окреслити початкові кроки, необхідні для її виправлення та приведення у відповідність зі стандартами НАТО.

Пропозиція запропонувала СБУ позбавити її правоохоронних функцій, які будуть передані новоствореному Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Національній поліції. Це дозволило б СБУ працювати у якості розвідувальної агенції, зосереджуючись на контррозвідці, протидії тероризму, кібербезпеці та аналізі безпеки.

Пропозиція передбачала, що СБУ буде реформована до 2020 року – ціль, яка навряд чи буде досягнута.

На думку експертів, що її затримало, так це те, що колишньому президенту Петру Порошенку, не вистачало політичної волі для втілення реформи.

Отримати коментар стосовно цього приводу від самого Порошенка чи його речника не вдалося.

Критики стверджували, що публічно підтримуючи реформу СБУ, Порошенко за кулісами затягував час, тому що він не хотів відмовлятися від контролю над відомством під час боротьби за переобрання.

«Зручно мати секретну службу з великими повноваженнями, яка може працювати проти політичних ворогів», – сказала Тетяна Шевчук, юрисконсульт київського Антикорупційного центру дій (AntAC). «Усі попередні президенти мали відданих голів СБУ».

Західний дипломат, який брав участь у переговорах з Києвом щодо реформування СБУ, але не мав права давати коментарі від свого імені, сказав Радіо Свобода на умовах анонімності, що в минулому СБУ «використовувалася як особиста гвардія президента».

Директорат «К»

В обмін на службу президентові, як стверджували критики, агенти СБУ зловживали своїми широкими повноваженнями щоби збагачуватися.

«Вони, маючи владу, можуть втручатися в роботу підприємств, зупиняти виробництво на заводах... [і] контролювати експортно-імпортні операції», – сказав Шевчук. «Вони можуть робити все, що завгодно».

Найбільш суперечливим підрозділом, який завдав СБУ великої репутаційної шкоди, став підрозділ, що бореться з корупцією та організованою злочинністю.

Відомий як Главк «К», Директорат «К», він сформувався в турбулентний період приватизації у 1990-х.

Агенти «К» відомі «витрушуванням» хабарів з бізнесів та здійсненням рейдів в офіси компаній, які конкурують з тими, що пов’язані з президентом, якому вони служать. Такі рейди стають відомими як «маски-шоу», тому що виконувачі рейдів зазвичай роблять це у балаклавах.

Сьогодні працівники Управління «К» та інші найвищі посадові особи СБУ, офіційна щомісячна заробітна плата яких становить менше 1000 доларів на місяць, можуть бути помічені не лише у гарному одязі, але й за кермом автомобілів високого класу. В одному випадку це був позашляховик Mercedes за 155 тисяч доларів. У 2017 році заступника голови СБУ Павла Демчину та його родину звинуватили у володінні розкішними маєтками на суму в мільйони доларів.

Антикорупційні активісти заявили, що це свідчить про бурхливу корупцію в межах відомства.

Енді Гундер, президент Американської торговельної палати в Києві, заявив, що діяльність Департаменту «К» відлякувала потенційних інвесторів.

За його словами, він зустрівся з членами команди Зеленського, щоб заохотити їх до реформування СБУ та попередив їх, що «маскі-шоу» можуть нашкодити можливості країни залучати новий бізнес та інвестиції.

Російське проникнення

Проникнення в СБУ російських агентів також стало перешкодою для реформ і, ймовірно, це буде продовжуватися, коли команда Зеленського почне діяти, хоча, можливо, менше, ніж раніше.

Чинні посадовці СБУ, у яких взяли інтерв’ю для цієї статті (які попросили, щоб їхні особи не розкривались через характер їхньої роботи), повідомили Радіо Свобода, що в СБУ десятиліттями проникають російські шпигуни, які працюють на Федеральну службу безпеки Росії (ФСБ), а також ті, хто симпатизує Росії, та шахраї, які прагнуть збільшити свою зарплату. Однак, за їхніми словами, оскільки війна почалася в 2014 році, і багато хто змушений був показати «свої справжні кольори», їх кількість зменшилася.

Їхні коментарі не суперечать тому, що каже Смешко, колишній очільник СБУ, та експерти з безпеки, такі як Мельник.

«ФСБ мала повний доступ до СБУ» перед Євромайданом 2013-14 років, каже Смешко.

За словами Смешка, чоловік, який надав цей доступ – це був голова СБУ Олександр Якименко, призначений Януковичем, якого широко підозрювали у роботі на ФСБ.

За словами чиновників СБУ, після Євромайдану в лютому 2014 року тисячі високозасекречених справ були викрадені та вивезені до Росії за наказом Якименка, який втік до Росії разом з Януковичем, чотирма іншими високопоставленими посадовими особами СБУ та близько десятка досвідчених підлеглих.

Для отримання додаткових доказів, що показують масштаби російського проникнення та промосковські симпатії, Мельник вказав на анексію Криму Кремлем через кілька тижнів.

Коли незрозумілий російський спецназ штурмував Крим, тисячі українських агентів безпеки перейшли на їхній бік і заявили про свою відданість Москві.

Ця тенденція продовжилася і наступного місяця, коли десятки регіональних керівників СБУ на сході України приєдналися до підтримуваних Росією бойовиків, які захопили будівлі та підтримали збройний конфлікт, який триває до цього часу.

«Чи варто говорити, що вони зрадили Україну? Ні. Вони, мабуть, служили своїй країні – Росії», – сказав Мельник.

«Розділити функції»

Адміністрація Зеленського, схоже, визнає масштаби проблем у складі СБУ і, схоже, бажає реформувати її.

Данилюк сказав, що реформи повинні відбуватися таким чином, щоби «громадськість довіряла їй, щоб усі її дії були зрозумілі».

Але новий президент, як і його попередники, схоже, бачить цінність у тому, щоб мати близького союзника на чолі відомства. Він призначив Баканова виконуючим обов’язки голови СБУ. Раніше Баканов очолював розважальну студію Зеленського, «Квартал 95», і його президентську кампанію.

Деякі експерти кажуть, що достатньо давати владу союзникам. Це може забезпечити представлення вашого голосу всередині СБУ. Що, мабуть, ще важливіше – це загальна концепція реформування агентства.

Розмовляючи з Радіо Свобода з Вашингтона, Джон Гербст, директор Євразійського центру Атлантичної ради та колишній посол США в Україні, сказав, що проблема з Управлінням «К» не є показовою для усього агентства, тож може бути достатньо просто позбутися цього департаменту.

«Позбутися його було б найпростіше і найкраще», – сказав він, похваливши СБУ за «захист країни як від російської агресії на сході, так і від дестабілізації по всій України».

Але інші наполягають на необхідності більш широкої реформи СБУ.

Галеотті, експерт з питань безпеки в RUSI, заявив, що корумпованих посадовців необхідно позбутися, а агентство має бути розбитим «на деякі менші відомства з конкретними повноваженнями».

Він вважає, що зусилля з реформи не повинні зупинятися на цьому.

«Ви не можете просто покінчити зі старими корупціонерами і очікувати, що все зміниться», – сказав Галеотті, додавши: «Що вам потрібно робити – ви повинні подумати, що ви робите, щоби навчити молоде, нове покоління офіцерів контррозвідки? І тоді вам потрібно підштовхнути їх [і] примусити настати зміну поколінь».