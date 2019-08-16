ФСБ Росії «тероризує» українських громадян в акваторії Азовського моря – СБУ

Служба безпеки України повідомляє, що контррозвідка фіксує грубі порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії стосовно українських громадян, які на законних підставах здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.

«Російська спецслужба незаконно затримує українських громадян, а потім через погрози і шантаж домагається неправдивих свідчень про нібито браконьєрський вилов риби. Зокрема, у 2018 році представники берегової охорони ФСБ Росії незаконно затримали двох українців, які на риболовецькому човні перебували в акваторії Азовського моря неподалік Бердянська», – йдеться в повідомленні на сайті СБУ 16 серпня.

За повідомленням, українських громадян примусово доправили до Єйська Краснодарського краю Росії, попри відсутність підстав для затримання: під час огляду українського судна не було виявлено жодних засобів лову, риби і заборонених до вільного обігу речей.

Надалі, без присутності адвокатів, представників консульської установи чи інших уповноважених осіб представники ФСБ Росії провели допити незаконно затриманих українців і вимагали підписати неправдиві свідчення про браконьєрський вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову заявляють у СБУ.

«У зв’язку із відмовою наших співвітчизників підписувати такі зізнання, представники російської спецслужби вдалися до погроз інкримінувати їм диверсійну і шпигунську діяльність проти РФ, яка передбачає позбавлення волі терміном на 20 років. ФСБ РФ цинічно не приховує своїх методів, відверто заявляючи про проведення повторного огляду судна, під час якого буде «знайдено» зброю, вибухівку, наркотики», – йдеться в повідомленні.

Після цього, як повідомили в СБУ, українські громадяни дали неправдиві свідчення проти себе, проти них порушили кримінальну справу, вони перебували у різних місцях позбавлення волі на території Росії, а після звільнення були оштрафовані, а їхнє майно – конфісковане.

Служба безпеки України наголошує, що така діяльність російських спецслужб є порушенням міжнародного права і має системний характер.

Останнім часом Чорне море, як і Азовське море і Керченська протока між ними, стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, що створює загрози і цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.

Становище особливо загострене після захоплення російськими силовими структурами в міжнародних водах біля Керченської протоки 24 українських військових моряків і трьох їхніх кораблів на порушення норм міжнародного права. Росія продовжує судовий процес над військовополоненими, відмовляючись виконувати приписи міжнародного трибуналу про їхнє негайне звільнення.