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23 Вересень 2019, Київ 15:15
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Росія забирає море в України?

Росія забирає море в України?
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«Росія захоплює...», «видавлює Україну...», «блокує судноплавство...». На зміну гучним заявам навколо ситуації в Азовському морі прийшло інформаційне затишшя. Минув майже рік, як кораблі Військово-морських сил України «Донбас» і «Корець» успішно пройшли через Керченську протоку та пришвартувалися в Маріуполі. Чому наступний рейд для українських моряків закінчився полоном і що змінилося на Азові за останній рік? Колишній представник президента України в Криму Борис Бабін дав ексклюзивне інтерв'ю журналістам проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

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