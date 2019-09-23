Росія забирає море в України?

«Росія захоплює...», «видавлює Україну...», «блокує судноплавство...». На зміну гучним заявам навколо ситуації в Азовському морі прийшло інформаційне затишшя. Минув майже рік, як кораблі Військово-морських сил України «Донбас» і «Корець» успішно пройшли через Керченську протоку та пришвартувалися в Маріуполі. Чому наступний рейд для українських моряків закінчився полоном і що змінилося на Азові за останній рік? Колишній представник президента України в Криму Борис Бабін дав ексклюзивне інтерв'ю журналістам проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».