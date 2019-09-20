На окупований Донбас поїхали понад 600 кілограмів медикаментів від UNICEF – прикордонники

На окупований Донбас поїхали 649 кілограмів товарів медичного призначення, повідомила Державна прикордонна служба України.
19 вересня через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» в Донецькій області прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Дитячого фонду ООН (UNICEF).
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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