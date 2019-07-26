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26 Липень 2019, Київ 13:42
Новини | Події

Українські прикордонники заявляють про провокації ФСБ Росії на Азові

«З настанням темряви відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору»

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Українські прикордонники заявляють про провокативні дії росіян на Азовському морі.

«З напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривають по декілька хвилин. Шкоди здоров’ю екіпажів та виходу з ладу технічних засобів після впливу променя на даний час не зафіксовано», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому сайтом МВС України 25 липня.

«Однак, беручи до уваги, що подібні явища, які мали місце на лінії розмежування на суходолі, неодноразово призводили до травмування військовослужбовців, вжито відповідних заходів із захисту життя та здоров’я персоналу», – вказано в заяві.

Прикордонники проінформували про інциденти територіальні підрозділи військової прокуратури, Національної поліції та СБУ.

Російська сторона наразі не коментувала заяву українських прикордонників.

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