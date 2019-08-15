Що відомо про справу Гримчака

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника, як повідомила СБУ, затримали в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря. Реакція Гримчака на звинувачення правоохоронців наразі невідома. Його ж дружина називає кримінальне провадження «політичним замовленням». Коли буде суд, наразі невідомо. Як пояснив Радіо Свобода адвокат Фелікс Кашарський, після обшуку в квартирі Гримчака з підзахисним не бачився.

Коли і за що затримали?

14 серпня ​Служба безпеки України повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря за нібито сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

«Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тисяч доларів вони були затримані «на гарячому», – розповіли в СБУ.

Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Як пояснили у відомстві, кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та управління спеціальних розслідувань ГПУ.

Спільний брифінг НАБУ та СБУ запланований на 12-00:

Дані генпрокурора

Генеральний прокурор України Юрій Луценко (у 2002-2005 роках Гримчак був його помічником у парламенті) повідомив у Facebook, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічники вимагали хабар за вплив на рішення судів та чиновників Міністерства культури.

«Негласні слідчі дії свідчать, що він та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Соромно за нього», – написав Луценко.

ГПУ: підозру Гримчаку ще не оголосили

Генеральна прокуратура України вранці 15 серпня повідомила, що Юрієві Гримчаку і «його довіреній особі О.» ще не оголошували підозру:

«Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру й обрання підозрюваним запобіжного заходу в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України».

Реакція МінТОТ

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило Радіо Свобода, що затримання не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків заступника міністра.​ У відомстві наголосили, що в них немає посади «помічник заступника міністра». Другий затриманий нібито не має стосунку до міністерства.

«За інформацією, яка є в розпорядженні МТОТ, затримання Юрія Гримчака не стосується його роботи в МТОТ і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. Більше того, повідомлення в ЗМІ щодо затримання «помічника заступника міністра» також не є коректним, оскільки у штатному розписі міністерства немає посади «помічник заступника міністра». Згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ», – заявили у міністерстві.

Дружина Гримчака говорить про «політичне замовлення»

Реакція самого Юрія Гримчака, який працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року, на звинувачення правоохоронців наразі невідома.

За словами його дружини Юлії Гримчак, посадовця затримали близько 21:40, коли він вийшов до магазину. Вона стверджує, що вперше чує про хабар, який інкримінують її чоловіку. Жінка називає кримінальне провадження «політичним замовленням».

За словами Юлії Гримчак, другий затриманий – її брат.

Коли суд – невідомо

На початку доби 15 серпня адвокат Фелікс Кашарський повідомив кореспонденту Радіо Свобода, що правоохоронці завершили обшук у квартирі Юрія Гримчака у Києві. Після обшуку, каже, з підзахисним не бачився.

Наразі, за даними адвоката, заступник міністра перебуває «на Борисоглібській» (ймовірно, в управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури на вулиці Борисоглібський в Києві).

Коли буде суд – невідомо.